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По словам ее источников, такое решение было принято в разгар протестов против полицейской жестокости, поводом для которых стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда.





На том, чтобы президент спустился в убежище, настояли сотрудники секретной службы США. По сведениям телеканала CNN, Трамп провел в убежище немногим меньше часа, в укрытии также были его жена Мелания и сын Бэррон.





Как пишет NYT, Трамп «был застигнут врасплох» протестами в Вашингтоне. Сотни демонстрантов устремились к Белому дому, их попытались остановить сотрудники полиции и Секретной службы США. В правоохранителей бросали кирпичи и бутылки, против протестующих пришлось применить перцовый аэрозоль. Для того, чтобы избежать серьезных последствий, власти Вашингтона приняли решение закрыть входы и выходы в Белый дом.





У сотрудников Секретной службы есть протоколы для защиты президента, когда здание Белого дома находится под угрозой. NYT отмечает, что бункер использовался не так уж часто и, вероятно, вообще не использовался со времен терактов 11 сентября 2001 года. Тогда в убежище укрылся Дик Чейни, который в то время являлся вице-президентом США. 43-й президент США Джордж Буш — младший также спускался в бункер, когда поступила информация об угоне террористами самолета. Позже выяснилось, что тревога была ложной. Газета пишет, что бункер был укреплен, чтобы выдержать атаку на Белый дом с использованием пассажирского лайнера.













В Белом доме отказались подтверждать, действительно ли Трамп спускался в бункер, отметив, что не комментируют решения, касающиеся безопасности президента. При этом NYT отмечает, что некоторым сотрудникам разрешили не приходить на работу в Белый дом из-за угрозы возобновления беспорядков.





Массовые протесты, перетекшие в беспорядки, охватили США на прошлой неделе после того, как в интернет попало видео задержания афроамериканца по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами. Полицейский Дерек Шовен давил ему коленом на шею, не обращая внимания на то, что задержанный жаловался на нехватку воздуха. Последними словами Джорджа Флойда были «Я не могу дышать».





27 мая в Миннесоте начались уличные протесты, впоследствии распространившиеся на десятки городов США и местами переросшие в погромы. Власти ряда городов задействовали силы Нацгвардии, объявили режим чрезвычайной ситуации и комендантский час.



