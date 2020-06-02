+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Лукашенко наказал Сиваку вместе с милицией навести полный порядок в Минске

Президент ждет полного порядка в Минске. Об этом он заявил мэру города Анатолию Сиваку. Видео со встречи опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Жду от тебя и от правоохранителей полного порядка в городе-герое Минске. Ни в коем случае нельзя мешать людям жить. Я вот так смотрю на них, чистенький, убранный, уютный городишко. Можно и с детками где-то прогуляться, и на велодорожке прокатиться, и на лыжероллерную трассу сходить, и спортом занимайся не хочу. Но вот же неймется кому-то, пишет TUT.BY.

Напомним, 1 июня президент принял с докладом главу КГБ. Александр Лукашенко сказал, что не допустит майдана в стране в преддверии президентских выборов, которые намечены на 9 августа. Дискутировать нужно так, чтобы не мешать другим людям, а в стране должен быть порядок, добавил он.

— Мы должны соблюсти порядок. В стране должен быть порядок. Мы не должны допустить, чтобы разного рода шайки и банды уголовников бродили по стране с засученными рукавами. А люди, не дай бог, подумают, что гестапо вернулось, что война началась. Вот этого мы допустить не должны. И этого я не допущу.


Ранее Анатолий Сивак высказывал мнение, что из-за людей, настроенных на обострение ситуации, сбор подписей во время предвыборной кампании может превратиться в массовое мероприятие.

— Фиксируются факты, когда на самом деле цель — не оставить свою подпись, а совсем другая: лозунги, провокации на беспорядки. Эта ситуация находится под нашим жестким контролем и далее будет контролироваться, и будут приниматься меры, решения, чтобы не допустить нарушения законодательства. Нарушать общий порядок в городе — это неправильно, — заявил Сивак журналистам, после встречи с президентом.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Лев Марголин
МОГУТ ЛИ ВЫБОРЫ СТАТЬ ВЫБОРАМИ
Ольга Карач
ЛУКАШЕНКО НАШЁЛ ВЫХОД? СВОБОДУ ТИХАНОВСКОМУ!
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Лукашенко начал устранять конкурентов....
Петр Рудковский
Попыт на дэмакратыю ў Беларусі высокі
Игорь Драко
"Стоп, таракан!" Сегодня этого достаточно
Александр Томкович
Зачем передергивает «Евроньюс»
Павел Знавец
Лукашенко обречён, будущее -- туманно.


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru