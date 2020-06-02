+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Как видит электоральную кампанию главный избирательный портал страны?

До основного дня голосования еще более двух месяцев, но, несмотря на эпидемию COVID-19, уже можно сказать, что по сравнению с прошлыми президентскими выборами нынешняя кампания характеризуются большей активностью.

Здесь и массовая регистрация инициативных групп альтернативных выдвиженцев, и активное пикетирование в городах Беларуси с целью сбора подписей, и возбуждение уголовного дела из-за инцидент на одном из избирательных пикетов, задержания сборщиков подписей, жалобы в Центризбирком на действующего президента на нарушение им избирательного законодательства. А как представляет эту электоральную кампанию главный избирательный портал?

Скриншот vybary2020.by

Главный избирательный портал представляет собой прямой репост новостей из государственного информационного агентства Беларуси БелТА, которые поддерживают выдвижение в кандидаты действующего президента страны и критикуют альтернативных выдвиженцев. Здесь, например, цитируется экс-выдвиженец в кандидаты Олег Гайдукевич, который снял свою кандидатуру с выборов еще 26 мая и призвал поддержать действующего президента. По его словам, он "в самом начале избирательной кампании увидел, что дискуссии со стороны некоторых ее участников не будет. "Будет одно желание – любой ценой поменять власть, а потом, мол, разберемся". Длят первого секретаря ЦК БРСМ Дмитрия Воронюка "невооруженным глазом видно, как для некоторых начинающих политиков такие незыблемые понятия, как честь, совесть, ответственность и достоинство, стали разменной монетой в погоне за сиюминутным хайпом”.


На vybary2020.by цитируются члены советов Республики и депутаты, которые ранее не были замечены своей политической активностью, а также ряд чиновников. Основной их месседж – призвать электорат к сохранению действующего режима.

Главный избирательный портал Беларуси, который по логике признан освещать основные события избирательной кампании, занял позицию поддержки Александра Лукашенко.


Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Лев Марголин
МОГУТ ЛИ ВЫБОРЫ СТАТЬ ВЫБОРАМИ
Ольга Карач
ЛУКАШЕНКО НАШЁЛ ВЫХОД? СВОБОДУ ТИХАНОВСКОМУ!
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Лукашенко начал устранять конкурентов....
Петр Рудковский
Попыт на дэмакратыю ў Беларусі высокі
Игорь Драко
"Стоп, таракан!" Сегодня этого достаточно
Александр Томкович
Зачем передергивает «Евроньюс»
Павел Знавец
Лукашенко обречён, будущее -- туманно.


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru