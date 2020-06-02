Тройка альтернативных претендентов в президенты и может оказаться кремлевским сценарием: “не можешь предотвратить протест народа – возглавь его”.





Валерий Костка, подполковник КГБ в прошлом, по просьбе , подполковник КГБ в прошлом, по просьбе Беларускай праўды анализирует ход президентской кампании.





- Очередную президентскую кампанию Лукашенко начал с первой коронавирусной войны с Россией: в ответ на сюжет российского Первого канала об эпидемии коронавируса в Беларуси власти выслали из страны журналистов. На фоне личного конфликта с Путиным, который усугубился проведением в Минске парада 9 мая, действия Лукашенко не кажутся случайными. Чем они продиктованы?









- В философии случайность определяется как неосознанная закономерность. Поэтому искать необходимо закономерности в отношениях Кремля и Минска. Под понятиями Кремль и Минск понимается политическое руководство России и Беларуси. Народы здесь ни при чем, они отстранены от управления своими странами, а их сознание одурманено пропагандой. Все эти войны – это политические разборки правителей.





В эти отношения изначально не были заложены международные принципы – равноправие, взаимовыгода, взаимоуважение и добрососедство. Кремль всегда стремился управлять Минском через своего ставленника, что непременно приводило к конфликту интересов Кремля и своего же ставленника.





На всех политических кампаниях, как называют в Беларуси – выборах президента (при диктатуре никто никого не выбирает) Кремль активно участвовал и выдвигал одного или несколько кандидатов. Оказывал им информационную, организационную и финансовую поддержку.





Парад 9 мая, с моей точки зрения, был внесен в план предвыборной кампании А.Лукашенко как пиар-акция может год или два назад, когда о коронавирусе никто не говорил. В окружении А.Лукашенко никто не осмелился предложить откорректировать план в связи с коронавирусом и парад прошел согласно плана в пику и здравому смыслу, и В.Путину.





Эпидемия тоже не прогнозировалась и ломала весь план мероприятий при объявлении карантина. Поэтому и карантин не вводили. Забронзовелые диктатуры ведут себя как слон в посудной лавке.





- Президентская кампания-2020 и новое обострение с Россией совпали по времени. Традиция, досадное недоразумение или все идет по плану?





-Это и традиция, и все идет по планам. Их два. Один Кремлевский, другой Минский. Судя по реакции А.Лукашенко, они не согласованы. В 2001 и 2015 конфликта не было, потому что оба плана работали на удержание власти А.Лукашенко. В 2010 году Кремлевский план не предусматривал смены А.Лукашенко, его целью было запугать максимально, чтобы А.Лукашенко подписал ущемляющий суверенитет и невыгодный для Беларуси т.н. Таможенный союз.





Невыгодный потому, что транзитная страна Беларусь отдавала таможенную пошлину Кремлю. Одновременно Кремль вводил через Роспотребнадзор контроль на границе России и Беларуси. В чем тогда смысл свободного таможенного пространства?





Какие планы Кремля на кампанию 2020 пока не очень понятно, но вариантов для прогноза немного. С одной стороны, А.Лукашенко – это идеальный ставленник для Кремля, других таких не будет. З.Пазьняк безусловно прав, что Кремль будет поддерживать А.Лукашенко. Это возможно при выполнении двух условий. Во-первых, его в очередной раз, выкрутив руки, заставят сдать экономический суверенитет Беларуси – объединив экономики по этим 31 дорожным картам. Во-вторых – если ситуация в Беларуси будет под контролем диктатора и в политическую компанию не вмешается Его величество НАРОД.





Если ситуация будет выходить из-под контроля, ему могут пообещать поддержку при подписании объединения экономик, потом «кинут» в традициях Кремля. Тем самым облегчат участь следующему ставленнику.





Или сделают ставку на следующего своего кандидата, чтобы не противопоставлять Кремль беларускому народу. А Народ, как известно, и есть первоисточник власти.





- Центризбирком зарегистрировал 15 инициативных групп из полученных 55 заявок. Есть ли среди них случайные люди?





- Судя по происходящему – 12 зарегистрировали по сценарию Минска, а трех недооценили. Они больше подходят под сценарий Кремля. Опять же, никакой случайности, просто недоработка спецслужб.





- Эмоциональный всплеск у публики вызвало самовыдвижение бывшего руководителя ПВТ Валерия Цепкало и бывшего главы Белазпромбанка Виктора Бабарико. Одновременно публика пытается угадать: кто они – спарринг-партнеры Лукашенко, ставленники Кремля либо просто небезразличные опытные управленцы?





- Попытаюсь изложить свой взгляд на ситуацию. Что первично, а что вторично? В.Цепкало, В.Бабарико и С.Тихановский своим выдвижением вызвали эмоциональный всплеск? Или под нарастающие протестные настроения народа необходимо предложить эту тройку, чтобы возглавить этот протест, удержать ситуацию под контролем, сменить А.Лукашенко, успокоив народ, но при этом сохранить систему власти и контроль за территорией? Чем не сценарий Кремля?





Для спецслужб Кремля не стоило большого труда просчитать предстоящий экономический и политический кризис в Беларуси. А.Лукашенко 26 лет во власти и каждый день в телевизоре. От обещаний жизнь народа не улучшается. Чиновники дрожат, как осиновые листочки и никто не знает, кого посадят завтра. Можно бесконечно долго приводить примеры среди всех социальных слоев накопившегося недовольства от правления А.Лукашенко. Налицо реально кризис политической власти и протест народа вырывается наружу.





В этом плане тройка подобрана достаточно логично. С. Тихановский успешно работает по широким слоям электората, В.Цепкало – по представителям малого и среднего бизнеса, а тяжеловес В.Бабарико – по управленцам всех уровней. Увольнение С.Румаса – это большой подарок В.Бабарико. С.Румас уважаемый среди управленцев и не вызывает отрицательной реакции у народа.





Процесс пошел, как говорил один известный архитектор перемен, и остановить его невозможно. Для А.Лукашенко это ситуация цугцванга. А для беларуского народа – дежа вю. Протестное голосование – кто угодно, только не Кебич (1994), Лукашенко (2020). А.Лукашенко еще предстоит узнать, что такое предательство тех, кого «пригрел на своей груди».





Протест первичен. Причиной протеста является та политика, которую А.Лукашенко проводил на протяжении последних 26 лет. Да, у него все было и мотивации для движения вперед не было. Жизнь удалась, все включено. Никаких реформ, никаких перемен. Несметное количество чиновников, идеологов и т.д., чтобы законсервировать ситуацию. Армии силовиков с ОМОНом,суды, прокуратуры, чтобы защитить собственную власть. А кто всех их должен кормить? Народ устал.





Спарринг-партнерами А.Лукашенко они могут быть при одном условии, если В.Путин и А.Лукашенко договорились тайно (учитывая протестные настроения) провести рокировку, не взрывая ситуацию и без крови, А.Лукашенко на В.Бабарико под гарантии Кремля безопасности семье и капиталу А.Лукашенко.





Небезразличные управленцы? 25 лет быть безразличными и вдруг совесть проснулась. Как-то не верится. А когда В.Цепкало был помощником А.Лукашенко, он был небезразличным?





Никто из них как политики себя не проявил. Политик – это в первую очередь идея и цель, наличие единомышленников-профессионалов и движение в достижении поставленных целей. Пока я не вижу ни идеи, ни целей, ни единомышленников-профессионалов. Но серьезные проколы в выступлениях уже есть.









Как так, бывший посол Беларуси в США не знает историю своей страны. Это когда ВКЛ объединялось с Россией? Во времена ВКЛ на территории нынешней России тоже были княжества, в том числе Княжество Московское. И между ВКЛ и Княжеством Московским постоянно были войны. Более 500 войн больших и малых. Если он где-то услышал полное наименование – Великое Княжество Литовское, Российское и Жамойдское – так это другие территории. Дежавю. Ф.Скарына гулял по Питеру. Выпускник МГИМО – это серьезный аргумент для нынешней компании. Пожалуй, самым сильным козырем В.Цепкало является умная и симпатичная жена.





То, что В.Бабарико 10 мая, поплавав в реке, принял решение идти на выборы – не верю. Это если только для того, чтобы показать ЦИКу несерьезность своих намерений и зарегистрировать инициативную группу. Тогда допускается. И значит, подготовка велась, но задолго и в рамках неизвестного нам сценария.





В.Бабарико, претендуя на пост президента суверенного и независимого государства Республики Беларусь, не понимает роль государственного языка. Словоблудие по поводу изучения в Беларуси трех языков – беларуского, русского и английского – это из другой оперы. Изучать можно и нужно много языков. А языки наших соседей Украины, Польши, Литвы, Латвии? А международные языки – французский, немецкий, испанский, китайский и т.д.? Чем больше языков человек знает, тем более эрудированный. Вопрос не о том, какие и сколько языков нужно изучать. Мне довелось изучать язык пушту, он мне сейчас не нужен, но я не жалею, что его изучил. С изучением языка мы познаем историю, традиции, культуру народа, мы лучше понимаем происходящее в той или иной стране.





Вопрос стоит о государственности языка. Если В.Бабарико считает, что мы живем в неком виртуальном союзном государстве, тогда почему союзник не вводит вторым государственным языком – беларуский?

Никто не ставит вопрос о запретах использования на территории Беларуси языков других государств, никто не ограничивает в общении на других языках. На каком удобно языке – на том и общайся. Здесь нет никаких фобий. Но на территории государства Республики Беларусь государственным языком должен быть язык титульной нации – беларуский. Это признак государственности.





Настораживает высказывание В.Бабарико, что в Беларуси нет фальсификации результатов «выборов». При диктатуре выборов нет по определению.





Персонально В.Бабарико я бы задал вопрос, в прошлом связанный с Газпромом. Имел ли право А.Лукашенко, не являясь собственником и не обладая правом распоряжаться, продать Газпрому трубопровод? В случае избрания президентом обратится ли В.Бабарико в суд о признании данной сделки ничтожной? Поставит ли В.Бабарико вопрос о выходе из таможенного союза, поскольку данный договор был подписан не добровольно, под давлением и с использованием шантажа? Поставит ли В.Бабарико вопрос о выходе из т.н. союзного государства, где кроме нефте-газовых, мясо-молочных и других войн ничего не происходит, и будет выстраивать отношения с Россией на международных принципах – добрососедства, равноправия, взаимовыгоды и прозрачности?





Вопросов много. Ответов пока нет.





- Какой сценарий пытается реализовать на президентской кампании Лукашенко?





– Пока наблюдаем вялотекущий процесс. Такое впечатление, что политтехнологи, сценаристы и идеологи, если не сказать «зажрались», то просто обленились. Нет азарта, нет креатива, некой изюминки. Одни шаблоны, стереотипы, профсоюзно-бсрмовская принудиловка в сборе подписей, что работает против А.Лукашенко. Даже кандидаты на «подтанцовке», как-то приуныли.





Устроили провокацию с С.Тихановским в Гродно и что получили? За 10 дней рейтинг зашкаливает. Это что, сценарий власти?





Есть определенная мобилизация административного ресурса. Но среди этого ресурса не осталось тех, кто способен вести полемику, отстаивать позицию и вообще общаться с народом на доходчивом языке.





- Что в итоге получит Беларусь в августе 2020-го?





- Меня учили анализировать прошедшие или происходящие реальные события и процессы, но не учили предсказывать будущее.





А посему, як кажуць у Беларусі: “ Так ці гэтак, неяк будзе.”





Но что точно могу сказать про будущее – мы будем жить нормально и хорошо, когда народ Беларуси осознает свою ответственность как первоисточник власти и будет не только выбирать себе власть на честных, конкурентных и прозрачных выборах, но и будет ее контролировать, критиковать, а при необходимости и менять.





Никто и никогда не будет заботится о народе, если он сам о себе не позаботится.







