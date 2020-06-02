“Я ожидал, что в этом году власть не будет дожидаться с репрессиями до дня выборов, а попытается напугать потенциальных протестующих раньше — в июле или начале августа. Но то, что она начнёт так рано, я не ожидал”, — говорит политический аналитик Артём Шрайбман. Сотдаст ли Лукашенко приказ стрелять, к чему готовиться альтернативным выдвиженцам в президенты и каковы перспективы бойкота выборов.

Реакция Лукашенко на Тихановского

Тихановский — это вызов абсолютно нового порядка для системы и тут уже просто реакция… если хотите, нервная. Она животная практически. Увидели угрозу, увидели человека, который открыто призывает к революции. Он не играет в какие-то игры риторические, он просто сразу говорит: “Да, мы идём свергать режим. Да, военные и милиция, переходите на нашу сторону. Да, мы будем проводить площади — и в городах, и везде”. Понятно было, к чему человек шёл, какая у него динамика. Решили сбить на взлёте, сейчас.

Айтишные топы критикуют Цепкало

У IT-сообщества в ПВТ есть причины не любить Валерия Цепкало. Там много критики в его адрес. На уровне, что он как-то плохо администрировал ПВТ, когда был во главе, мало пускали компаний, не развивали продуктовые компании. Я много слышу негативных мнений о Цепкало из топовой IT-среды. Не от “рядовых” айтишников, а от руководства.

Сбои даже в репрессиях

В последние годы действия власти стали менее рациональными с точки зрения самовыживания. Власть делает много вещей, которые можно было бы делать тоньше. Какие-то пропагандистские программы по ТВ, сенаторы, которых никто не слушает, вдруг начинают в “Фейсбуке” наезжать на Тихановского. В ответ получают тысячи комментов с хейтом...





Несмотря на то, что власть держится зубами за кресло, качество исполнения стало намного хуже. Даже в репрессиях начались сбои.





В принципе, все павшие режимы совершали такие же ошибки. Падение ли это нашего режима? Мы не знаем. Я уже не исключаю любых сценариев на лето этого года. Власть показывает, что она может делать глупые ошибки.

Усталость общества

Я вижу зону неопределённости в поведении номенклатуры. Я не говорю, что она предаст Лукашенко или я вижу раскол, но по сравнению с прошлым годом это уже не нулевая вероятность. У нас абсолютно явная усталость всех слоёв общества. Из номенклатуры доносятся возмущения политикой власти во время пандемии. В принципе, у нас есть приемлемые для номинклатуры кандидаты, в первую очередь Бабарико. У Бабарико есть возможность показать уже в первом туре очень внушительный результат. В такой ситуации белорусская власть ещё не была и, как себя поведёт — никто не знает.

Бабарико работает, чтобы власти каждый день показывали своё нутро

Бабарико добивается, чтобы власти показывали своё нутро каждый день вместо того, чтобы дожидаться 9 августа. Иначе было бы так: вся кампания как будто шла честно, а 9 августа вдруг случился один такой момент обмана — и все растеряны. Что делает Бабарико? Сегодня он понёс документы в ЦИК — жаловаться на Лукашенко, что тот его оскорбляет, — и на административное давление. ЦИК будет вынужден отвечать. Бабарико работает чтобы сделать непрозрачность процесса очевидной со старта, а власть демонстрировала, что не особо заинтересована в демократическом процессе.

Стрельба на поражение маловероятна

Лукашенко никогда не был в ситуации, когда ему нужно было принимать чрезвычайные решения по разгону людей. Насчёт того, готов ли он дать приказ стрелять, — не думаю, что это понадобится. Я не уверен, что градус противостояния в белорусском обществе достиг той точки, когда стороны будут готовы друг в друга стрелять на поражение. Даже самые брутальные белорусские разгоны не доходили по жёсткости до, например, Кыргызстана, где десятки людей убивали, до Майдана, сегодняшних столкновений в США, недавних столкновений во Франции...









Я сомневаюсь, что мы достигнем стадии, когда стороны будут воевать на уничтожение. Мне кажется, что сегодня силовиков в Беларуси хватает для того, чтобы традиционными методами разобраться с любым протестом, который могут собрать оппоненты Лукашенко до августа. Я не предвижу апокалиптических сценариев.

Бойкот не способен изменить власть

Даже люди, которые выступают за бойкот, говорят что это не метод смены власти. Это часть более общей стратегии, которая в их понимании способна привести к чему-то другому. То есть мы бойкотируем выборы, мы строим активность вне выборов, каким-то образом принуждаем власть к разговору и так далее. Я считаю это утопической тактикой, особенно в Беларуси. Особенно сейчас, когда появились интересные кандидаты и, действительно, большинство пойдёт за них голосовать. Я не помню, когда бойкотом оппозиция достигала победы.

Запад реагирует серьёзно только после уголовного приговора

Задержание десятков людей одновременно вызывает заявление Запада. Задержания журналистов, сутки журналистам — тоже. Думаю, если Тихановскому предъявят обвинения и не отпустят, это тоже вызовет заявление Запада, но… не больше заявления.





Думаю, Запад реагирует серьёзно только после уголовного приговора. Недавно правозащитники признали политзаключённым Филиппа Шаврова, но реакции Запада не было. Приговор оказался не связан с лишением свободы. Здесь то же самое: для Запада красная черта — политзаключённые. Люди, которые после уголовного приговора садятся в тюрьму — политические противники власти.

Прогноз

Ничего не исключаю, но мой базовый прогноз: власти удастся себя сохранить. Но я говорю об этом уже не настолько уверенно, как полгода назад.



