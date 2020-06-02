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Сенат Польши принял закон о смешанной системе на выборах президента. Теперь можно и по почте

Документ предусматривает, что из-за пандемии голосование пройдет по смешанной системе - по почте и с организацией избирательных участков.

Фото: Сайт Сейма Польши
Парламент Польши (архивное фото)

В ночь на вторник, 2 июня, верхняя палата польского парламента приняла закон о проведении президентских выборов, который дает возможность провести голосование по смешанному принципу - с организацией избирательных участков и по почте для находящихся в карантине и всех желающих, передает ТАСС.

Отмечается, что за обновленный закон проголосовали 94 сенатора, против был один парламентарий, четверо воздержались. Голосование в Сенате состоялось накануне перед полуночью.

Теперь документ возвращается в нижнюю палату парламента (Сейм), которая может как принять предложенные поправки, так и отклонить их. После утверждения в Сейме закон отправится на подпись президента.

Внесенные в Сенате поправки предусматривают согласование новой даты выборов с Государственной избирательной комиссией, минимум 10 дней на регистрацию и сбор подписей новыми кандидатами, а также другие детали проведения удаленного голосования по почте. Кроме этого, в законе предусмотрено, что министр здравоохранения может указать на регионы, где традиционная форма голосования на выборах невозможна из соображений эпидемиологической безопасности.

Как известно, 10 мая в Польше должны были пройти очередные президентские выборы. Однако из-за пандемии и политических противоречий с оппозицией и внутри правящей коалиции власти не смогли организовать их вовремя, голосование не состоялось. Теперь спикер Сейма (нижней палаты парламента) должна объявить новую дату выборов.


Согласно польским законам, выборы могут состояться в любое воскресенье в течение 60 дней со дня оглашения. Но 6 августа завершается срок полномочий действующего президента Анджея Дуды. Поэтому для выполнения всех установленных в Избирательном кодексе Польши процедур и соблюдения преемственности на посту главы государства голосование должно состояться до 28 июня.

Если в первом туре никто из кандидатов не наберет более 50% голосов, через две недели должен пройти второй тур с участием двух кандидатов с лучшим результатом, пишет korrespondent.net
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