Надуло не с той стороны? Почему Лукашенко прозрачно намекнул, что Россия хочет разделить Беларусь?
Александр Лукашенко позвал на встречу председателя КГБ Валерия Вакульчика. Судя по тому, что говорил президент, целью встречи была выработка методов противостояния протестам в стране.
При этом президент сокрушался, что во время очередной избирательной кампании “ветры дуют”, “к сожалению, не с той стороны, откуда хотелось бы”. Очевидно, что Александр Лукашенко намекнул на Россию. Уж к западным “ветрам”, он давно привык.
Впрочем, президент Беларуси напомнил, что Беларусь все “делили на части, присоединяли кусками то к одной земле, то к другой”. “Вы знаете, что до прошлой войны мы практически были разделены. Поэтому сегодня этого допустить нельзя», — заявил Александр Лукашенко, вспомнив, что до 1939 года территория Беларуси частично находилась в составе СССР, а частично в составе Польши.
На самом ли деле, Александр Лукашенко считает, что Россия может разделить Беларусь? Или эта риторика направлена на внутренний политический «рынок»? Политологи из Беларуси, России и США рассуждают и оценивают слова белорусского президента.
Почему Александр Лукашенко заговорил о враждебном влиянии России?
Политолог Валерий Карбалевич считает (о чем написал в своем блоге), что избирательная кампания разрушила иллюзии действующего президента. Белорусам не важен внешний фактор в политике.
“И постепенно выкристаллизовалась следующая схема: народ против Лукашенко, кто угодно, только не он, — считает Валерий Карбалевич. — Разумеется, для самого белорусского лидера это стало шоком. И он на ходу старается поменять эту схему, переформулировать тему компании, разыграть «кремлевскую карту”.
“Нынешняя схема «народ против Лукашенко» должна превратиться в «Кремль против Лукашенко». И все противники белорусского лидера автоматически превращаются в агентов Москвы, коллаборационистов и предателей”, — проанализировал политолог логику действующего президента.
“Голый и босый”
В свою очередь, российский политолог Андрей Суздальцев считает, что «начавшийся сбор подписей подтвердил властям (Беларуси — ред.) самые худшие их опасения – народ готов голосовать за кого угодно, кроме действующего главы государства».
По мнению российского политолога, президенту Беларуси придется искать поддержку у российского коллеги.
“На входе в избирательную кампанию Александр Лукашенко оказался «босый и голый». У него нет поддержки ни с Востока, ни с Запада”, — пишет Андрей Суздальцев в своем блоге на сайте «Эхо Москвы».
«Визит в Москву 24 июня на Парад Победы, который, между прочим, по идее полностью аннулирует минский парад от 9 мая, будет использован для «последнего разговора» с Владимиром Путиным», — резюмирует российский политолог.
«Вокруг него нет людей «с яйцами», кто бы мог открыто в глаза, без мыла и подлизывания, сказать, что происходит»
А американский политтехнолог, выходец из Беларуси, Виталий Шкляров, работавший в избирательных кампаниях Обамы, Сандерса, Собчак и грузинской оппозиции, считает, что Александр Лукашенко не представляет, что происходит в Беларуси.
«У авторитарных властей очень часто руководители окружают себя людьми, которые боятся говорить или не хотят. Ведь их могут уволить или посадить. И вот тогда начинается вакуум, когда все говорят то же, мол, какой ты чудесный. Тогда происходит очень опасное — лидер теряет связь с реальностью. Частично это не его проблема. Об этом должны заботиться люди возле него», — считает Виталий Шкляров.
«Видно, что Лукашенко больше не умеет договариваться с Путиным. И причина мало кому интересна, ведь он просто уже не способен», — уточнил политолог, передает Радио «Свабода».
10:36 02/06/2020
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