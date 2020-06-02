При этом президент сокрушался, что во время очередной избирательной кампании “ветры дуют”, “к сожалению, не с той стороны, откуда хотелось бы”. Очевидно, что Александр Лукашенко намекнул на Россию. Уж к западным “ветрам”, он давно привык.





Впрочем, президент Беларуси напомнил, что Беларусь все “делили на части, присоединяли кусками то к одной земле, то к другой”. “Вы знаете, что до прошлой войны мы практически были разделены. Поэтому сегодня этого допустить нельзя», — заявил Александр Лукашенко, вспомнив, что до 1939 года территория Беларуси частично находилась в составе СССР, а частично в составе Польши.





На самом ли деле, Александр Лукашенко считает, что Россия может разделить Беларусь? Или эта риторика направлена на внутренний политический «рынок»? Политологи из Беларуси, России и США рассуждают и оценивают слова белорусского президента.





Почему Александр Лукашенко заговорил о враждебном влиянии России?





Валерий Карбалевич считает (о чем Политологсчитает (о чем написал в своем блоге ), что избирательная кампания разрушила иллюзии действующего президента. Белорусам не важен внешний фактор в политике.





“И постепенно выкристаллизовалась следующая схема: народ против Лукашенко, кто угодно, только не он, — считает Валерий Карбалевич. — Разумеется, для самого белорусского лидера это стало шоком. И он на ходу старается поменять эту схему, переформулировать тему компании, разыграть «кремлевскую карту”.





“Нынешняя схема «народ против Лукашенко» должна превратиться в «Кремль против Лукашенко». И все противники белорусского лидера автоматически превращаются в агентов Москвы, коллаборационистов и предателей”, — проанализировал политолог логику действующего президента.

“Голый и босый”

В свою очередь, российский политолог Андрей Суздальцев считает, что «начавшийся сбор подписей подтвердил властям (Беларуси — ред.) самые худшие их опасения – народ готов голосовать за кого угодно, кроме действующего главы государства».





По мнению российского политолога, президенту Беларуси придется искать поддержку у российского коллеги.





“На входе в избирательную кампанию Александр Лукашенко оказался «босый и голый». У него нет поддержки ни с Востока, ни с Запада”, — пишет Андрей Суздальцев в своем блоге на сайте «Эхо Москвы».





«Визит в Москву 24 июня на Парад Победы, который, между прочим, по идее полностью аннулирует минский парад от 9 мая, будет использован для «последнего разговора» с Владимиром Путиным», — резюмирует российский политолог.

«Вокруг него нет людей «с яйцами», кто бы мог открыто в глаза, без мыла и подлизывания, сказать, что происходит»

А американский политтехнолог, выходец из Беларуси, Виталий Шкляров, работавший в избирательных кампаниях Обамы, Сандерса, Собчак и грузинской оппозиции, считает, что Александр Лукашенко не представляет, что происходит в Беларуси.





«У авторитарных властей очень часто руководители окружают себя людьми, которые боятся говорить или не хотят. Ведь их могут уволить или посадить. И вот тогда начинается вакуум, когда все говорят то же, мол, какой ты чудесный. Тогда происходит очень опасное — лидер теряет связь с реальностью. Частично это не его проблема. Об этом должны заботиться люди возле него», — считает Виталий Шкляров.





«Видно, что Лукашенко больше не умеет договариваться с Путиным. И причина мало кому интересна, ведь он просто уже не способен», — уточнил политолог, передает Радио «Свабода».



