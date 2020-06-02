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Байден уверенно обходит Трампа в рейтинге популярности

Главный конкурент действующего президента США в будущих выборах опережает его на 10%, и уже сейчас набирает количество голосов, необходимое для победы. Бывший вице-президент США Джо Байден в рейтинге популярности на 10% обходит действующего президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные американского ресурса 270towin.


Судя по обнародованной статистике, Байден уже сейчас может рассчитывать на 272 голоса выборщиков, без учета штатов, которые "не определились", тогда как для победы на выборах достаточно 270 голосов.

По данным телеканала CNN, Байден является первым кандидатом-оппозиционером, который обходит действующего президента в майских опросах, начиная с 1976 года.

Отметим, президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.

Напомним, по данным опроса в апреле, 48% американцев, зарегистрировавшихся для голосования, поддержали Байдена, тогда, как Трампа поддержали 43% респондентов. 

Как сообщалось, в последние дни в США проходят массовые беспорядки из-за убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. В связи с этим Трамп заявил, что для прекращения протестов могут привлечь Вооруженные силы США. Мэр Вашингтона и губернатор Нью-Йорка раскритиковали действий Трампа.

 
Korrespondent.net
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