Все они задержаны в рамках уголовного дела за насилие в отношении сотрудников милиции (ст. 364 УК РБ) и находятся в минском изоляторе на ул. Окрестина. После окончания трех суток на свободу никто из задержанных не вышел, из чего можно сделать вывод, что срок содержания под стражей продлен до 10 суток с момента задержания. В течение этого времени (до вечера 8 июня) задержанным должны предъявить обвинения либо освободить.





Что известно на вечер 1 июня?





29 мая в Гродно во время проведения пикета по сбору подписей граждан в поддержку выдвижения в качестве кандидата в президенты Светланы Тихановской сотрудниками милиции был задержан руководитель инициативной группы, блогер популярного YouTube канала “Страна для жизни” Сергей Тихановский и еще, как минимум 15 граждан, принимавших участие в пикете. Задержание произошло после того, как несколько женщин пытались создать конфликтную ситуацию. Инцидент закончился вмешательством милиции, демонстрационным падением сотрудника милиции на землю и задержанием Тихановского и других участников пикета ОМОНом. Часть задержанных позже освободили.









Во время предвыборного пикета по сбору подписей за Светлану Тихановскую задержан руководитель ее инициативной группы, блогер Сергей Тихановский. Также вероятно задержаны люди из команды проекта "Страна для жизни".





30 мая Министерство внутренних дел сообщило, что в связи с инцидентом в Гродно следователями возбуждено уголовное дело о насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел (по ст. 364 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Вечером того же дня стало известно, что Сергея Тихановского, а также еще семь задержанных перевезли из Гродно в Минск в изолятор временного содержания на ул. Окрестина.









Как сообщила "Весне" Светлана Тихановская, стало известно, что восемь задержанных вечером 29 мая в Гродно, в том числе ее мужа блогера Сергея Тихановского, перевезли из гродненского изолятора в Минск. Возбуждено уголовное дело по факту статьи 364 Уголовного кодекса за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел. Сейчас задержанные находятся в изоляторе временного содержания на Окрестина.





31 мая правозащитное сообщество Беларуси выступило с заявлением о признании Сергея Тихановского политическим заключенным. Правозащитники требуют немедленного освобождения Тихановского и прекращения уголовного преследования в отношении него, а также освобождения и прекращения уголовного преследования в отношении других задержанных в Гродно граждан, если они непосредственно не совершали насильственных действий в отношении сот иков милиции.









1 июня стало известно о задержании участников команды проекта "Страна для жизни" Артема Сакова и Константина Серегина. По предварительной информации, Серегина позже отпустили, а Артем задержан Ленинским отделом внутренних дел Гродно на 3 суток в рамках уголовного дела. Но какого именно дела - пока неизвестно.





Вечером 1 июня стало известно, что в Гродненской квартире одного из задержанных Владимира Наумика проходит обыск. По его результатам были изъяты ноутбук, флешки. Обыск проводили сотрудники милиции. Неисключительно, что также обыски пройдут и у других задержанных по делу.





Также неизвестные люди забрали одну из машин, на которой приехала в Гродно команда Сергея Тихановского. Машина принадлежит Гомельскому активисту Владимиру Кузнецову, который дал ее во временное пользование блогеру. Владимир написал заявление об угоне его авто.





Список задержанных в рамках уголовного дела по ст. 364 УК РБ:





1. Тихановский Сергей





2. Резниченко Евгений





3. Кучеров Дмитрий





4. Наумик Владимир





5. Ушак Вергилий





6. Аранович Александр (вероятно)





7. Колмыков Сергей





Имя и фамилия еще одного фигуранта дела правозащитникам неизвестны до сих пор.





Также выясняется, в рамках какого конкретно уголовного дела задержан Артем Саков.