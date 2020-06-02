Бабарико: Мы тоже убеждены в том, что «майданов» не будет

Об этом Виктор Бабарико рассказал в интервью российской газете «Коммерсантъ».





По мнению Бабарико, в Беларуси «люди устали» и хотят перемен. Инцидент с Тихановским в Гродно, по мнению Бабарико, выглядит как провокация. «Применение на такой стадии достаточно провокативных и жестких мер свидетельствует об однозначной слабости и непонимании властью сегодняшней ситуации. Это как поведение в рамках пандемии COVID-19. Неадекватность действий властей налицо».





Тем не менее, Бабарико выразил убежденность, что «майданов» в Беларуси не будет, «потому что рассчитываем получить электоральное большинство, а электоральному большинству практически невозможно сопротивляться». Бабарико также уверен, что «волю народа сфальсифицировать точно невозможно». Напомним, что накануне о намерении неких сил устроить "майданчик" в Беларуси заявил Александр Лукашенко.





Сейчас, по мнению претендента, назрела ситуация, когда победа альтернативного кандидата на выборах возможна. Последними каплями терпения народа Бабарико считает «стремительное подписание» в конце прошлого года документов по интеграции с Россией, которое «несло в себе общее ощущение потери суверенитета», а также поведение властей в условиях пандемии коронавируса. «Это две, с моей точки зрения, серьезнейшие ошибки, которые допустили. И их уже не исправить, во всяком случае не исправить действующей власти», - резюмировал Бабарико.





Что касается экономики, то она, по мнению Бабарико, находится в предсмертном состоянии. Однако правильнее кризис в Беларуси называть не экономическим, а управленческим, считает он. «В стране глубокий управленческий кризис. Беларуси на самом деле не очень много нужно, чтобы выправиться. Предложения, которые делал тот же Совмин, наше правительство,— я их видел, они процентов на восемьдесят очень толковые и грамотные. Из этого не принято ничего практически! То есть меры понятны, разработаны, их нужно принимать. Но именно управленческий кризис, не объяснимая ничем позиция, что «если я захочу, то пойдут дожди, будет засуха или еще что-то», вот это является ключевым пунктом сегодняшней ситуации».