Фото из аккаунта в Фейсбуке Ксении Федоровой





Минчанка Ксения Федорова посмотрела сюжет с выступлением Александра Лукашенко на МТЗ и обратилась в Центризбирком. Она просит вынести главе государства два предупреждения: одно за преждевременное начало агитационной кампании и второе — за дискриминационные и прямо противоречащие законодательству высказывания о правах претендентов в кандидаты в президенты женщин. Также бизнес-леди просит передать уполномоченным органам информацию о данных публичных высказываниях для их правовой оценки, пишет "Солидарность"





Ксения Федорова считает высказывания Александра Лукашенко оскорбляют память наших предков и женщин, которых поднимали эту страну. Она вспоминает своих бабушек:





«В моем детстве в деревнях, куда меня часто сдавали на лето, жили практически одни старухи, старики не доживали или их было ничтожно мало.









И я видела, какую женщины вели невероятно тяжелую жизнь, и на их плечи ложился такой груз, который мало в каких странах женщины получали, мне во всяком случае так думается.





Они после войны поднимали колхозы, в прямом смысле — на них пахали, растили детей, вели своё хозяйство и работали за трудодни практически до 60-х годов 20 века.





История выживания в моей семье женщин — это выживание женщины без мужчины, учитывая количество войн, коллективизаций и посадок в тюрьмы. И большую часть «мужской работы» выполняли именно женщины. Так вот, бабули мои были невероятно мощные. Могли за себя постоять и за детей тоже. Я всегда чувствовала их огромную материнскую защитную силу, хотя особо ласковыми и нежными назвать их было нельзя.





Вырастили одна пятерых, вторая — четверых детей после войны. Их уважали и немного даже побаивались председатели колхозов, и даже в те страшные времена никому и в голову бы не пришло сказать, что женщина находится не в равных правах с мужчинами».









По мнении Ксения Федоровой, заявления главы государства унижают честь и достоинство всех современных девочек, девушек и женщин.





— Уверена, что необходимые президенту качества присущи как мужскому, так и женскому полу, и гендерные принципы никак не могут влиять на то, кто стоит в управлении страной. С точки зрения возможности управления и ответственности за страну и за людей, требования не могут отличаться по гендерным принципам. Пусть кандидатом будет мужчина, пусть будет женщина. Главное, чтобы эти люди были квалифицированными.





В обращении в адрес Центризбиркома бизнес-леди отмечает, что публичное заявление претендента в кандидаты в президенты Александра Лукашенко содержит недостоверные сведения о конституционных основах государства. Кроме того, она обращает внимание ЦИК на то, что Лукашенко публично снижает статус и политический вес женщин, участвующих в избирательной кампании.