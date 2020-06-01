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Напомним, Курманбек Бакиев, его родственники и члены «ближнего круга» бежали из страны после «Апрельской революции» 2010 года. Тогда в центре Бишкека произошли столкновения между властью и оппозицией, в ходе которых более 80 человек были убиты, более 300 пострадали. В результате произошедших событий в Кыргызстане сменилась власть, пишет TUT.BY





Обращение Бакиева на киргизском языке было опубликовано изданием NazarNews. Политик утверждает, что его побудило к выступлению заявление некоего молодого человека из Таласа Болсуна Рысбекова, который написал в соцсетях: «Курманбек Салиевич, прости меня!». Бакиев предположил, что сказать то же самое хотели бы «тысячи, миллионы простых людей». Экс-президент ответил этим гипотетическим собеседникам, что прощает всех рядовых участников революции. «Кто-то знал цель переворота, кто-то не знал, кто-то понимал, а кто-то не понимал, кто-то впал в безумие из-за неверной информации», — рассуждает он.





Бакиев подчеркнул: «Но я не прощу организаторов революции Розу Отунбаеву, Алмазбека Атамбаева, Омурбека Текебаева, Азимбека Бекназарова, Темира Сариева, Болота Шерниязова и 14 других членов Временного правительства». По его словам, это не из-за личной обиды, а из-за «киргизского народа, который сегодня страдает». Также экс-президент признал, что не считает себя невинным. «Я не буду ничего говорить о президентах, которые работали до меня и после меня. Я промолчу. Пусть люди судят справедливо. Исторические события сами все доказывают», — добавил он.





Как отмечает «Фергана», Курманбек Бакиев стал вторым в истории Кыргызстана свергнутым президентом. Его предшественник Аскар Акаев был смещен с поста в 2005 году. Акаев ныне проживает в России, а Бакиев получил политическое убежище в Беларуси. После революции 2010 года президентом избрали Алмазбека Атамбаева, который в 2017 году добровольно оставил пост по истечении срока. Затем у Атамбаева испортились отношения с преемником Сооронбаем Жээнбековым. Ныне он находится под арестом по обвинению в коррупционных преступлениях.





Группа участников «Апрельской революции» 2010 года созвала специальную пресс-конференцию в Бишкеке, сообщило издание АкиPress. На этом мероприятии глава общественного объединения «Айкол — Ала-Тоо» Жылдызбек Исаков ответил на обращение Бакиева.





— Он, оказывается, сделал обращение и сообщил, что прощает народ Кыргызстана. Все мы знаем о его делах. Сколько людей пали во время его свержения? Сколько матерей остались без детей, сколько детей остались без отцов? Мы просим президента и силовые структуры экстрадировать Бакиева, чтобы он по закону ответил за содеянное. Пусть вернут народу награбленное.









Участники «Апрельской революции» заявили, что Бакиев может возвратиться в Кыргызстан только, чтобы предстать перед судом.





Генпрокуратура подготовила пресс-релиз в ответ на обращение Бакиева. В документе содержится перечисление коррупционных преступлений, за которые экс-президент заочно приговорен к 30 годам лишения свободы. В прокуратуре заявили, что работают над реализацией принудительных мер по возвращению в страну самого Бакиева, а также его братьев — Жаныбека, Адильбека, Марата, Каныбека и его сына Максима.





Кыргызстан добивается от Беларуси выдачи Бакиева, его родственников и соратников в течение последних лет, белорусская сторона неоднократно отказывала в их выдаче под предлогом угрозы политического преследования на родине.