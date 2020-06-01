15 суток получил не только Статкевич, осуждены Винярский, Войнич, Урбанович

15 суток административного ареста 1 июня получил не только оппозиционный политик Николай Статкевич. Как сообщают правозащитники, на те же 15 суток были осуждены активисты Максим Винярский и Денис Урбанович.