+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

"Обнуление" сроков Путина: голосование по Конституции назначили на 1 июля

Президент РФ Владимир Путин во время рабочего совещания объявил 1 июля днем проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции.


Об этом сообщает Интерфакс.

"Путин считает, что 1 июля - это безупречная дата для голосования по поправкам в Конституцию как с юридической точки зрения, так и исходя из санитарных соображений", - говорится в сообщении.

Президент РФ в ходе совещания также заявил, что на проведении голосования не нужно экономить.

Ранее председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что голосование пройдет как на избирательных участках, так и на дому при соблюдении мер безопасности из-за коронавируса. В двух-трех регионах России пройдет электронное голосование. Голосования по почте не будет.

Первоначально голосование по поправкам в Конституцию планировалось провести 22 апреля, но были отложены на неопределенный срок из-за пандемии коронавирусной инфекции. Считается, что основные поправки заключаются в «обнулении» президентских сроков Путина.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Ольга Карач
ЛУКАШЕНКО НАШЁЛ ВЫХОД? СВОБОДУ ТИХАНОВСКОМУ!
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Лукашенко начал устранять конкурентов....
Петр Рудковский
Попыт на дэмакратыю ў Беларусі высокі
Игорь Драко
"Стоп, таракан!" Сегодня этого достаточно
Александр Томкович
Зачем передергивает «Евроньюс»
Павел Знавец
Лукашенко обречён, будущее -- туманно.
Никита Ванин
Румасу


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru