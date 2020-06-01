







"Путин считает, что 1 июля - это безупречная дата для голосования по поправкам в Конституцию как с юридической точки зрения, так и исходя из санитарных соображений", - говорится в сообщении.





Президент РФ в ходе совещания также заявил, что на проведении голосования не нужно экономить.





Ранее председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что голосование пройдет как на избирательных участках, так и на дому при соблюдении мер безопасности из-за коронавируса. В двух-трех регионах России пройдет электронное голосование. Голосования по почте не будет.





Первоначально голосование по поправкам в Конституцию планировалось провести 22 апреля, но были отложены на неопределенный срок из-за пандемии коронавирусной инфекции. Считается, что основные поправки заключаются в «обнулении» президентских сроков Путина.