Лукашенко призвал не сравнивать Беларусь с Украиной

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Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с Председателем Комитета государственной безопасности Валерием Вакульчиком заявил, что не допустит майданов и дестабилизации в стране накануне президентских выборов, сообщила пресс-служба президента 1 июня.





"Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Так они планировали. Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих "майданутых" хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет", – отметил Лукашенко.





При этом он подчеркнул, что никто в стране не мешает открыто высказывать свою точку зрения, но делать это в рамках закона.





Кроме того, Лукашенко призвал не проводить аналогии и не сравнивать то, что происходит в Беларуси, с некоторыми предыдущими событиями в Армении или Украине.









"Не надо нас сравнивать, как недавно газета соседней страны пописывала, что тут у нас появились новые Пашиняны, новые Зеленские и у нас чуть ли не ситуация не то как в Армении, не то как в Украине. Должен сказать, что ситуация по-разному может складываться. Только у нас нет Пашинянов и Зеленских. Как бы там ни происходили в Армении и Украине события, все-таки это люди талантливые - и Зеленский, и Пашинян. Я уже с ними близко познакомился. Это люди талантливые, безусловно, и главное - патриоты своей страны. Они преданы своей стране", - сказал Белорусский президент.