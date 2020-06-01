Бабарико подал на Лукашенко заявление в Центризбирком

Виктор Бабарико / Еврорадио​





Бабарико перечисляет факты, когда работников заставляют подписываться за выдвижение действующего руководителя Беларуси. Также обращает внимание на агитацию, которую вел Александр Лукашенко, и оскорбления других претендентов.





Бабарико перечисляет факты, когда работников заставляли подписываться за Лукашенко в Белорусском государственном университете, Гродненском стеклозаводе "Неман", Могилевском госуниверситете, Брестской детской областной больнице, Минском троллейбусном парке №4 и др.





Как пример агитации против конкурентов он привел выступление Лукашенко 29 мая на Минском тракторном заводе, который широко освещали СМИ. Тогда Лукашенко критически высказался не только в адрес Бабарико, но и других претендентов





"Таким образом, я, Бабарико В. Д., был обвинен в том, что якобы распространяю не соответствующую действительности информацию ("мелкий блеф и обман"), а также в том, что моя избирательная кампания финансируется иностранным капиталом, что является безусловным основанием для отказа в регистрации кандидата президента", — пишет претендент на президентский пост.









Он просит ЦИК проверить нарушения со стороны инициативной группы Лукашенко. Если подтвердится использование служебного положения со стороны руководителя государства —отказать Лукашенко в регистрации кандидатом в президенты.





Если обнаружится принуждение к подписям за Лукашенко, Бабарико предлагает считать недействительными все такие подписные листы.





Бывший руководитель "Белгазпромбанка" просит дать ему возможность публично выступить с опровержением ложных сведений во всех СМИ и на всех телеканалах, по которым были распространены заявления Лукашенко.





Также он просит дать возможность своим сборщикам подписей такой же доступ, какой имеет инициативная группа Лукашенко — в рабочее время и на рабочих местах.



