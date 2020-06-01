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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Павел Усов: Подписная революция

Скорее всего, "выборы" закончатся в ближайшие дни. Властям придется задействовать силовые ресурсы для того, чтобы погасить волну "подписной революции". События будут развиваться по сценарию "молчаливых акций" и "протестов тунеядцев". Уже очевидно, что поведение людей вышло за рамки формального "избирательного процесса", даже изоляция Тихановского не изменила ситуации. Это уже открытый протест.

Павел Усов: Подписная революция
Протест будет развиваться пока есть цель и действие. Подписи, регистрация и агитация - есть и цель и действие, которые необходимы для того, чтобы каждый участник протеста мог ответить себе на вопрос "для чего"? Поэтому власти необходимо как можно скорее лишить протесты цели и ограничить действие. 

Растягивать  игру в "выборы" и "политическую оттепель" на три месяца (и даже на несколько недель) опасно и нецелесообразно, особенно если это может привести по  итогу голосования к Площади. А разгон Площади (или даже площадей)  станет весьма затратным для власти (в плане имиджа и ресурсов)  действием. 

Понятно, что в этот тяжелый период (коронакризис,  отсутствие широкой поддержки для Лукашенко) для системы брутальный  разгон Площади будет иметь разрушающий характер. Поэтому для Лукашенко  проще, дешевле немедленно и полностью стерилизовать "выборы", чем потом  расправляться с большим протестом. Отменить или перенести выборы он не сможет – это означает полностью признать свое поражение и нелегитимность.


В  свою очередь, без прямого и активного давления и репрессий волна  раздражения и недовольства будет стремительно нарастать, как и  уверенность населения в том, что режим слабеет.  Как мы знаем, Лукашенко более всего опасается  улицы, опасается того, что общество поверит в то, что он не контролирует ситуацию. 

Более того, такие  настроения и сомнения могут распространиться и на функционеров системы (которая пока сохраняет внутреннюю интегральность), что может ее парализовать. А на данный момент мы имеем воодушевленную улицу.   

Поэтому предполагаю, что: 

а). Власти начнут повсеместно  демонстрировать силу и проводить зачистку улицы; 

б). С дистанции будут  убраны все кандидаты, которые в той или иной степени могут агрегировать  недовольство и сохранить уличную активность; 

в). В роли альтернативных, но абсолютно безопасных кандидатов могут выступитьКисель, Канопацкая, Черечень, Дмитриев.
Павел Усов, для "Белорусского партизана"
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