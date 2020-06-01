Павел Усов: Подписная революция
Скорее всего, "выборы" закончатся в ближайшие дни. Властям придется задействовать силовые ресурсы для того, чтобы погасить волну "подписной революции". События будут развиваться по сценарию "молчаливых акций" и "протестов тунеядцев". Уже очевидно, что поведение людей вышло за рамки формального "избирательного процесса", даже изоляция Тихановского не изменила ситуации. Это уже открытый протест.
Протест будет развиваться пока есть цель и действие. Подписи, регистрация и агитация - есть и цель и действие, которые необходимы для того, чтобы каждый участник протеста мог ответить себе на вопрос "для чего"? Поэтому власти необходимо как можно скорее лишить протесты цели и ограничить действие.
Растягивать игру в "выборы" и "политическую оттепель" на три месяца (и даже на несколько недель) опасно и нецелесообразно, особенно если это может привести по итогу голосования к Площади. А разгон Площади (или даже площадей) станет весьма затратным для власти (в плане имиджа и ресурсов) действием.
Понятно, что в этот тяжелый период (коронакризис, отсутствие широкой поддержки для Лукашенко) для системы брутальный разгон Площади будет иметь разрушающий характер. Поэтому для Лукашенко проще, дешевле немедленно и полностью стерилизовать "выборы", чем потом расправляться с большим протестом. Отменить или перенести выборы он не сможет – это означает полностью признать свое поражение и нелегитимность.
В свою очередь, без прямого и активного давления и репрессий волна раздражения и недовольства будет стремительно нарастать, как и уверенность населения в том, что режим слабеет. Как мы знаем, Лукашенко более всего опасается улицы, опасается того, что общество поверит в то, что он не контролирует ситуацию.
Более того, такие настроения и сомнения могут распространиться и на функционеров системы (которая пока сохраняет внутреннюю интегральность), что может ее парализовать. А на данный момент мы имеем воодушевленную улицу.
Поэтому предполагаю, что:
а). Власти начнут повсеместно демонстрировать силу и проводить зачистку улицы;
б). С дистанции будут убраны все кандидаты, которые в той или иной степени могут агрегировать недовольство и сохранить уличную активность;
в). В роли альтернативных, но абсолютно безопасных кандидатов могут выступитьКисель, Канопацкая, Черечень, Дмитриев.
Павел Усов, для "Белорусского партизана"
15:14 01/06/2020
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