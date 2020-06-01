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Вакульчик: ничего удивительного и неожиданного не происходит, мы знали об этом

Ничего удивительного и неожиданного в настоящее время в стране, в том числе на фоне проходящей избирательной кампании, не происходит. Об этом сегодня на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил председатель КГБ Валерий Вакульчик, передает корреспондент БЕЛТА.



Руководитель КГБ в беседе с главой государства отметил, что буквально перед самой встречей журналист ОНТ поинтересовалась у него, есть ли какие-то особые условия работы КГБ и службы сотрудников в условиях подготовки к выборам. "Я абсолютно откровенно…", - начал рассказывать Валерий Вакульчик о содержании своего ответа, однако ремарку на этот счет сделал глава государства.

"Я знаю, что ты сказал, что у вас всегда особые условия и ничего абсолютно вам менять не надо. Вы всегда были, так сказать, на стороже, и я вас всегда держал в форме хорошей. Поэтому, не думаю, что там что-то надо менять", - отметил белорусский лидер.

"Вот я ей так и сказал, что ничего экстравагантного, такого удивительного и неожиданного сейчас не происходит и не произошло. То, что сейчас происходит, мы знали об этом. И мы докладывали вам заблаговременно эту информацию", - заявил Валерий Вакульчик.

"Подтверждаю", - сказал Президент.

"Единственное, - продолжил председатель КГБ, - порой имеют место те или иные частности". Однако он заверил, что его ведомство в полном объеме владеет ситуацией. "Нюансы были и будут", - согласился Александр Лукашенко.
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