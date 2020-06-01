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Как избежать фальсификаций? У Цепкало есть идеи

Потенциальный кандидат в президенты, бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало ищет ответ на вопрос, который волнует всех белорусов: Как не допустить фальсификаций на выборах?"

Как избежать фальсификаций? У Цепкало есть идеи
Так, в Гомеле на предвыборном пикете, говоря о подсчете голосов, потенциальный кандидат отметил, что у него «есть некоторые заготовки, которые позволят в этом году считать, что выборы пройдут более-менее справедливо».

«Когда мы будем подходит к процедуре выборов, то мы предложим несколько вариантов, которые позволять сделать избирательную систему прозрачной. Лукашенко сказал, что «если люди будут мне противостоять, я уйду». Значит, он не боится, он должен сделать прозрачное голосование. У меня хорошее отношение к идее цветных бюллетеней для разных кандидатов. ЦИК вероятно скажет, что это дорого. Мы можем призвать белорусов финансировать такую ​​инновацию», — сказал Цепкало. 

На первый взгляд, идея нереализуемая. Потому что у нас тайное голосование: соответственно все кандидаты вписаны в один бюллетень, в кабинке со шторками человек ставить галочку в нужном месте и тайна соблюдена. А цвет бюллетеня, который человек бросает в ящик для голосование, всю "тайну" перечеркивает. 

Но это только первый взгляд на идею. При внимательной рассмотрении получается, что ничего фантастического в ней нет.   

Если человек получает разноцветные бюллетени в конверте -- у каждого кандидата свой цвет, оставляет в конверте нужный бюллетень и  вбрасывает его в ящик для голосования, то почему нет? Тайна соблюдена. Скрыта конвертом, так сказать. Но при вскрытии урн и конвертов наблюдатели сразу будут видеть, какого цвета стопочки бюллетеней на столах счетной комиссии преобладают

Вот только если бы избиркомы хотели, чтобы мы знали, за кого на самом деле голосуют белорусы, то они и при нынешнем законодательстве давно сделали бы процедуру подсчета голосов открытой.  
"Белорусский партизан"
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