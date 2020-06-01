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Сессия Палаты представителей закроется 30 июня, но депутаты в отпуск не пойдут

До закрытия сессии в Овальном зале планируют рассмотреть в первом чтении законопроект об изменении административного законодательства.

Закрытие второй сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси пройдет 30 июня, в Овальном зале депутаты до этого соберутся как минимум еще три раза. 

"Закрытие сессии состоится 30 июня в 10:00", – сообщили Sputnik в понедельник в парламенте. Там уточнили, что до конца июня депутаты планируют еще как минимум три раза собраться в Овальном зале на сессии – 4 июня, 11 июня и 25 июня.

Как пояснил Sputnik заместитель председателя комиссии по международным делам нижней палаты Олег Гайдукевич, несмотря на то, что весенняя сессия закрывается 30 июня, а осенняя начнется, как обычно, в начале ноября, "никаких летних каникул у депутатов не будет".

Парламентарий также рассказал, что в июне в Овальном зале будет рассмотрен ряд важных законопроектов, в том числе и изменения в административном законодательстве. "Я думаю, что данный законопроект в первом чтении будем рассматривать в Овальном зале на этой сессии", – сказал Гайдукевич.


Ожидается, что в июне депутаты рассмотрят изменения и дополнения в закон "О гражданстве", а также изменения в закон " О гидрометеорологической деятельности", кроме того, планируется ратифицировать ряд международных соглашений.
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