«Государство – это я!»: именно этот классический посыл доносит Лукашенко через свою пропагандистскую вертикаль до белорусов, звучит в программе «ПроСвет » от 29.05.2020. Правда, сейчас существуют большие сомнения в эффективности призывов объединиться в непростой момент вокруг фигуры известного и сильного лидера.





Александр Лукашенко, глава Беларуси заявил:





«Люди нас видят постоянно. Мы не выскочили из-под плинтуса неожиданно, как многие. Где-то были, были, бах — теперь повылазили все и обещают с вертолета по Беларуси разбрасывать деньги».





Но именно новые лица и понятная риторика играют в пользу соперников Лукашенко, присутствие которого не просто в кресле главы государства, а даже на стенах в школьных кабинетах могло существенно надоедать избирателям. Которые все провалы властей ассоциируют исключительно с одним конкретным человеком.









Комментирует Игорь Тышкевич, эксперт Украинского института будущего, Киев:





«Если брать логику поведения Лукашенко, то он будет опираться на несколько базовых столпов. Первое — отождествлять независимость Беларуси с вопросом своего переизбрания. Второе — показывать success story, выход из пикировки по нефтяным вопросам с Россией в более выгодном для Беларуси русле. Это, возможно, будут определенные попытки переиграть газовый конфликт. И третье — это, скорее всего, запуск АЭС и анонсирование будущих экономических преобразований, которые не принесут ухудшения с экономическим положением белорусов».





С другой же стороны, изначально власти рассчитывали на повторение избирательного сценария 2015-го года. Казалось бы, продумали все. На стороне Лукашенко выступало много факторов: и сезон отпусков, и пандемия, и большая вероятность отсутствия международных наблюдателей, и в конце концов каникулы у студентов. Однако ухудшение экономической ситуации вместе с появлением сильно популярных оппонентов – прежде всего речь о Сергее Тихоновском и Викторе Бабарике – спутала карты.









Комментирует политолог Валерий Карбалевич:





«Во всех предыдущих кампаниях Лукашенко так или иначе одерживал победу на выборах над своими оппонентами. Конечно, он не получал 80%, может быть, даже не 50%. Но все же больше, чем его ближайший противник. И это не создавало проблем для всех членов избирательных комиссий: какаяразница, писать 40, 50 или 80 – он по-прежнему победитель. Сегодня, как мне кажется, ситуация резко изменилась».





То есть сегодня мы можем оказаться в ситуации, когда противник Лукашенко получит больше голосов, чем сам Лукашенко.





Согласно предварительному голосованию в Интернете, Виктор Бабарико побеждает с большим отрывом, набрав от 40 до 55 процентов на разных платформах. Лукашенко же дают не более 5 процентов. Но это всё-таки интернет. Поддержка Сергея Тихановского очевидна: в разных городах Беларуси выстраиваются длинные очереди из желающих поставить подпись за его жену Светлану. Да и медиа — активность претендентов впечатляет: информационные поводы случаются практически каждый день. По крайней мере, картинка серьёзной политической активности уже существует.





Комментирует Камиль Клысинский, специалист по Беларуси, Центр восточных исследований, Варшава:





«Возможно, было бы очень оптимистично использовать определение «разгул демократии», но возможности пока ещё есть. Люди высказываются, даже собираются в очереди и в большие очереди, которые мы видели в воскресенье в Минске. И это необычно для Беларуси с точки зрения политических вопросов. Скорее, только на открытиигипермаркетовв последнее время такие очереди наблюдались в Беларуси, а теперь – в политических вопросах. Что также говорит нам о настроениях в обществе».





Во что трансформируются эти настроения – и является главным вопросом. Ведь если к критике и требованиям экономических реформ власти привыкли (а иногда даже могут превратить их во внешнеполитические козыри), то призывы к радикальному протесту с целью демонтажа нынешнего режима явно не то, что понравится Лукашенко, особенно на фоне пандемии и экономического спада.





Валерий Карбалевич:





«Предвыборная машина работает без нареканий, дает желаемый результат. Но что делать с улицей, с майданом? У Лукашенко здесь большие опасения и проблемы. Поэтому с самого начала он установил такую парадигму, что людей, политические силы, которые сосредоточены на уличных акциях протеста, необходимо немедленно отсекать и жестоко преследовать».





С другой стороны, слишком жёсткие действия могут привести к очень нежелательным последствиям на международной арене. Тем более, что в отношениях с Западом стал просматриваться определенный просвет, а Евросоюзу и США сейчасв-общем-тоне до выборов в Беларуси. Возникает реальная возможность, так сказать, проскочить.





Игорь Тышкевич:





«Силовая версия в формате повторения 2010 года маловероятна, потому что Лукашенко и его окружение научены опытом 10-11 годов, когда силовая версия Площади разрушила политические и экономические структуры, строившиеся с 2008 года. Ситуация много в чём повторяется. И второй раз наступить на те же грабли — надеюсь, что это ума не хватит».





В то же время долгосрочный спрос на перемены в стране никуда не денется, поэтому режиму придётся показать хотя бы внешние изменения. И здесь на повестке дня маячат как изменения в вертикали власти, так и возможные поправки в Конституцию, которые обсуждаются уже более года. Однако их суть остаётся неясной.









Камиль Клысинский:

«Мы знаем, что новое правительство будет объявлено в июле, но я бы не сказал, что оно пойдет в направлении реформ. Хотя так и должно быть, потому что давно все эксперты, особенно экономисты, говорят, что пора реформировать экономику. Но как это сделать в авторитарной системе, которая сама по себе не склонна к реформам? Ответ на это ещё не найден».

Тем не менее, искать этот ответ придётся в любом случае. Так как похоже, что нынешняя вертикаль власти начинает терять рычаги тотального контроля над ситуацией в стране, а дальнейшее ручное управление процессом в советском стиле, типичном для белорусских чиновников, просто невозможно.



