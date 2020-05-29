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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

На какие сценарии может пойти глава Беларуси, чтобы сохранить власть? Мнение экспертов

В этом году впервые оппонент Лукашенко может получить больше голосов на выборах, чем сам Лукашенко. Ему нарисуют нужный результат. Но организовать элегантную победу так легко, как раньше, теперь будет невозможно.

На какие сценарии может пойти глава Беларуси, чтобы сохранить власть? Мнение экспертов
«Государство – это я!»: именно этот классический посыл доносит Лукашенко через свою пропагандистскую вертикаль до белорусов, звучит в программе «ПроСвет» от 29.05.2020. Правда, сейчас существуют большие сомнения в эффективности призывов объединиться в непростой момент вокруг фигуры известного и сильного лидера.

Александр Лукашенко, глава Беларуси заявил:

«Люди нас видят постоянно. Мы не выскочили из-под плинтуса неожиданно, как многие. Где-то были, были, бах — теперь повылазили все и обещают с вертолета по Беларуси разбрасывать деньги».

Но именно новые лица и понятная риторика играют в пользу соперников Лукашенко, присутствие которого не просто в кресле главы государства, а даже на стенах в школьных кабинетах могло существенно надоедать избирателям. Которые все провалы властей ассоциируют исключительно с одним конкретным человеком.


Комментирует Игорь Тышкевич, эксперт Украинского института будущего, Киев:

«Если брать логику поведения Лукашенко, то он будет опираться на несколько базовых столпов. Первое — отождествлять независимость Беларуси с вопросом своего переизбрания. Второе — показывать success story, выход из пикировки по нефтяным вопросам с Россией в более выгодном для Беларуси русле. Это, возможно, будут определенные попытки переиграть газовый конфликт. И третье — это, скорее всего, запуск АЭС и анонсирование будущих экономических преобразований, которые не принесут ухудшения с экономическим положением белорусов».

С другой же стороны, изначально власти рассчитывали на повторение избирательного сценария 2015-го года. Казалось бы, продумали все. На стороне Лукашенко выступало много факторов: и сезон отпусков, и пандемия, и большая вероятность отсутствия международных наблюдателей, и в конце концов каникулы у студентов. Однако ухудшение экономической ситуации вместе с появлением сильно популярных оппонентов – прежде всего речь о Сергее Тихоновском и Викторе Бабарике – спутала карты.


Комментирует политолог Валерий Карбалевич:

«Во всех предыдущих кампаниях Лукашенко так или иначе одерживал победу на выборах над своими оппонентами. Конечно, он не получал 80%, может быть, даже не 50%. Но все же больше, чем его ближайший противник. И это не создавало проблем для всех членов избирательных комиссий: какаяразница, писать 40, 50 или 80 – он по-прежнему победитель. Сегодня, как мне кажется, ситуация резко изменилась».

То есть сегодня мы можем оказаться в ситуации, когда противник Лукашенко получит больше голосов, чем сам Лукашенко.

Согласно предварительному голосованию в Интернете, Виктор Бабарико побеждает с большим отрывом, набрав от 40 до 55 процентов на разных платформах. Лукашенко же дают не более 5 процентов. Но это всё-таки интернет. Поддержка Сергея Тихановского очевидна: в разных городах Беларуси выстраиваются длинные очереди из желающих поставить подпись за его жену Светлану. Да и медиа — активность претендентов впечатляет: информационные поводы случаются практически каждый день. По крайней мере, картинка серьёзной политической активности уже существует.

Комментирует Камиль Клысинский, специалист по Беларуси, Центр восточных исследований, Варшава:

«Возможно, было бы очень оптимистично использовать определение «разгул демократии», но возможности пока ещё есть. Люди высказываются, даже собираются в очереди и в большие очереди, которые мы видели в воскресенье в Минске. И это необычно для Беларуси с точки зрения политических вопросов. Скорее, только на открытиигипермаркетовв последнее время такие очереди наблюдались в Беларуси, а теперь – в политических вопросах. Что также говорит нам о настроениях в обществе».

Во что трансформируются эти настроения – и является главным вопросом. Ведь если к критике и требованиям экономических реформ власти привыкли (а иногда даже могут превратить их во внешнеполитические козыри), то призывы к радикальному протесту с целью демонтажа нынешнего режима явно не то, что понравится Лукашенко, особенно на фоне пандемии и экономического спада.

Валерий Карбалевич:

«Предвыборная машина работает без нареканий, дает желаемый результат. Но что делать с улицей, с майданом? У Лукашенко здесь большие опасения и проблемы. Поэтому с самого начала он установил такую парадигму, что людей, политические силы, которые сосредоточены на уличных акциях протеста, необходимо немедленно отсекать и жестоко преследовать».

С другой стороны, слишком жёсткие действия могут привести к очень нежелательным последствиям на международной арене. Тем более, что в отношениях с Западом стал просматриваться определенный просвет, а Евросоюзу и США сейчасв-общем-тоне до выборов в Беларуси. Возникает реальная возможность, так сказать, проскочить.

Игорь Тышкевич:

«Силовая версия в формате повторения 2010 года маловероятна, потому что Лукашенко и его окружение научены опытом 10-11 годов, когда силовая версия Площади разрушила политические и экономические структуры, строившиеся с 2008 года. Ситуация много в чём повторяется. И второй раз наступить на те же грабли — надеюсь, что это ума не хватит».

В то же время долгосрочный спрос на перемены в стране никуда не денется, поэтому режиму придётся показать хотя бы внешние изменения. И здесь на повестке дня маячат как изменения в вертикали власти, так и возможные поправки в Конституцию, которые обсуждаются уже более года. Однако их суть остаётся неясной.


Камиль Клысинский:
«Мы знаем, что новое правительство будет объявлено в июле, но я бы не сказал, что оно пойдет в направлении реформ. Хотя так и должно быть, потому что давно все эксперты, особенно экономисты, говорят, что пора реформировать экономику. Но как это сделать в авторитарной системе, которая сама по себе не склонна к реформам? Ответ на это ещё не найден».
Тем не менее, искать этот ответ придётся в любом случае. Так как похоже, что нынешняя вертикаль власти начинает терять рычаги тотального контроля над ситуацией в стране, а дальнейшее ручное управление процессом в советском стиле, типичном для белорусских чиновников, просто невозможно.
Дмитрий Мицкевич, belsat.eu
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