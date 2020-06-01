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Какие белорусские выборы да без КГБ?!

Лукашенко призвал на помощь Вакульчика: «Всех «майданутых» хочу предупредить...»


На встрече с председателем КГБ Валерием Вакульчиком, Александр Лукашенко обратился ко всем, «кто его услышит».

— Государственная безопасность - основа основ. И Комитету государственной безопасности в этом плане принадлежит вместе с Президентом ведущая роль по защите независимости и суверенитета нашего государства. Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Так они планировали. Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих «майданутых» хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет, — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Кстати, на этой же встрече Лукашенко довольно образно выразился о ветрах, которые дуют на Беларусь с разных сторон.

— Мы знаем, откуда ветры дуют на нашу белорусскую землю. К сожалению, не с той стороны, откуда хотелось бы. Но мы готовы к любым ветрам. Тем более, изучая в свое время историю нашего государства, советскую историю (да и вы тоже знаете, что на Беларусь ветры всегда дули с разных сторон). Отличительной особенностью сегодняшнего этапа является то, что все-таки мы научились бороться с этими ветрами и ураганами. Тогда мы бороться не умели. Поэтому и не имели суверенного и независимого государства. 
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