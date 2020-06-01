Суздальцев: Лукашенко ничего не остается, как броситься к Москве





Начавшийся сбор подписей подтвердил властям самые худшие их опасения – народ готов голосовать за кого угодно, кроме действующего главы государства. Как только в обществе обнаружился политический консенсус в отношении судьбы А. Лукашенко, люди, исходя из принципов «нас миллионы» и «всех не перевешаете», перестали бояться и пошли подписываться. Отзывчивость населения поражает — сбор подписей быстро приобрел характер электоральной эпидемии. Понятно, что активность населения крайне обеспокоило власти, которые не рискуя выставлять пикеты для сбора подписей за А. Лукашенко, фактически признали свое поражение. На этом фоне голосование, назначенное на 9 августа, вполне может приобрести протестный характер.





Год назад мы могли наблюдать, как сорвался в штопор протестного голосования пятый президент Украины Петр Порошенко. Население южной соседки Беларуси голосовало по принципу «назло и вопреки». В итоге П. Порошенко не только потерпел разгромное поражение, но и оказался на украинском политическом поле в маргинальной «яме».





Остановить протестное голосование почти невозможно, так как, как правило, все попытки властей вернуть себе симпатии электората в этом случае оказываются бесполезными. Более того, на конечном этапе протестное голосование буквально выжигает попытки легитимизировать подтасованный результат выборов.





В первую очередь к протестному голосованию электорат Беларуси толкает политика А. Лукашенко в отношении эпидемии коронавираса, которая не оставила сомнений в неспособности белорусских властей противостоять как пандемии, так и любой другой угрозе, которая в этот неспокойный век может обрушиться на Беларусь. Особую ярость у белорусского населения вызвали попытки использовать эпидемию, вернее пиар на народной трагедии, когда А. Лукашенко уже объявил себя «победителем» вируса, в качестве основы для шестого президентского срока.





На входе в избирательную кампанию А. Лукашенко оказался «босый и голый». У него нет поддержки ни с Востока, ни с Запада. Причем, благодаря деятельности подпольщика В. Макея, А. Лукашенко уже не может стравить между собой геополитических противников, чтобы, как классический лимитроф, получить выгоды в форме продления своих президентских полномочий. В итоге, нынешний белорусский президент рискует повторить судьбу приголубленного им экс-президента Киргизии К. Бакиева.



