Команда «мочить оппонентов» приведет Беларусь к финансовой изоляции?
Команда «мочить оппонентов», которую Лукашено де-факто отдал во время своего стендапа в цехах МТЗ в минувшую пятницу, может очень скоро и очень больно аукнуться белорусским властям в финансовом плане.
Как заявил политик Анатолий Лебедько, белорусская оппозиция намерена обратиться к мировому сообществу с просьбой временно заморозить любую финансовую помощь Беларуси, поскольку Лукашенко может использовать любой кредит для финансовой поддержки своей власти.
«Готовим обращение к международному сообществу. Главный посыл — заморозить все финансовые проекты, которые Лукашенко может прямо или косвенно использовать для консервации своей власти, против своих оппонентов, против честных выборов по стандартам ОБСЕ», - пишет Лебедько в статье на naviny.by.
Стоит ли напоминать, что решение Запада, США и не только выразить солидарность и оказать содействие гражданам Беларуси в проведении честных выборов может поставить на паузу переговоры с МВФ, ВБ, МБРР, ЕБРР, МФК и другими финансовыми организациями, равно как и затянуть выделение помощи Беларуси по линии Евросоюза, включая Восточное партнерство.
«Нужно отдельное послание Москве с предложением перестать поддерживать правителя, больного на власть, и соблюдать политический нейтралитет», - также предложил политик.
Он призвал граждан стать оппозиционерами.
«И последнее, если вы считаете, что власть должна быть сменяемой, что нам нужны не вывески, а реальный суд, парламент, ответственное правительство, если вы готовы выступать против того, чтобы ваш голос воровали, чтобы в Беларуси выбирали, а не назначали президента и депутатов, ели вы не хотите быть «народцем», значит, вы — ОППОЗИЦИОНЕР! И именно от вас зависит, какой Беларусь будет после 9 августа», - заявил Лебедько.
10:03 01/06/2020
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