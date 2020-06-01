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Постпред Беларуси в ЕС надеется на скорое открытие границ для белорусов

Постоянный представитель Республики Беларусь при Европейском союзе Александр Михневич в эфире телеканала ОНТ сообщил, что ряд стран в ЕС «обусловил открытие границ уровнем заболеваемости в Беларуси». Дипломат надеется, что этот уровень в ближайшем будущем станет таким, что позволит въезд в ЕС.




Михневич также прокомментировал вступление в силу соглашения о визовых послаблениях с 1 июля. Напомним, что визовый сбор, который ранее для граждан Беларуси был €60, а затем вырос до €80, будет равен €35.

Но пока непонятно, когда реально снимут ограничения на въезд в ряд стран, которые вводились из-за пандемии коронавируса. К примеру, в Бельгии, где Михневич работает в качестве представителя при органах ЕС и НАТО, пересмотр ограничений будет 5 июня. Дипломат надеется, что Беларусь возобновит авиасообщение с Бельгией.

Он отметил, что визовые послабления устранят «определенную несправедливость». Беларусь намного раньше пошла на серьезные визовые упрощения, в ряде случаев почти на «безвиз» для ЕС. Также граждане Беларуси реже всего нарушают правила пребывания в шенгенской зоне, но не имели таких льгот, как другие.   
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