











Михневич также прокомментировал вступление в силу соглашения о визовых послаблениях с 1 июля. Напомним, что визовый сбор, который ранее для граждан Беларуси был €60, а затем вырос до €80, будет равен €35.





Но пока непонятно, когда реально снимут ограничения на въезд в ряд стран, которые вводились из-за пандемии коронавируса. К примеру, в Бельгии, где Михневич работает в качестве представителя при органах ЕС и НАТО, пересмотр ограничений будет 5 июня. Дипломат надеется, что Беларусь возобновит авиасообщение с Бельгией.





Он отметил, что визовые послабления устранят «определенную несправедливость». Беларусь намного раньше пошла на серьезные визовые упрощения, в ряде случаев почти на «безвиз» для ЕС. Также граждане Беларуси реже всего нарушают правила пребывания в шенгенской зоне, но не имели таких льгот, как другие.