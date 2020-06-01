Чем больший вес и популярность будет набирать тройка альтернативных лидеров, тем большая угроза для них оказаться за решеткой. При необходимости Западу предъявят не политических заключенных, а «проворовавшихся хозяйственников».





Эксперт на условиях анонимности спрогнозировал для Беларускай праўды , каким образом власти могут выбить из президентской гонки тройку самых популярных альтернативных лидеров.





- Давление на альтернативных претендентов в президенты будет только усиливаться. Причем самые популярные претенденты одновременно и самые уязвимые.





Уличные протесты и интернет-дискуссии сформировали несомненную тройку лидеров общественного мнения: Бабарико, Тихановский и Цепкало (назову в алфавитном порядке).





Сразу оговоримся: Тихановский формально не претендент, он, как выразился Лукашенко, хлопочет за жену. Но все всё понимают. Тихановский активно общается с людьми на улице, тем самым вольно или невольно подставляет себя, делая себя и окружающих удобной мишенью для самых брутальных и примитивных провокаций.





В чем же уязвимость этих людей?





Если присмотреться к биографиям названных людей, то все они в той или иной форме связаны с бизнесом, с большими или относительно большими деньгами. Бизнес Тихановского – съемка рекламных видеороликов, фильмов, проведение разного рода ивентов – на самом деле достаточно рискованный. Не знаю, как строилась деятельность компании самого Тихановского и в соответствии с презумпцией невиновности буду пребывать в уверенности, что у него все законно.





Но аналогичные бизнесы довольно часто связаны с движением существенных сумм неучтенной налички, обналички и, как следствие – уклонением от налогов. Нужно отметить, что достаточно большие суммы не являются прибылью владельцев таких бизнесов – ведь черным налом платят актерам, режиссерам, операторам, другим членам съемочной группы, оплачивается аренда оборудования либо приобретается, и производятся многие другие, недокументированные, расходы. В таких условиях малейшая проверка может дать достаточно оснований для возбуждения уголовного дела по пресловутой 243 статье – уклонение от уплаты налогов. Подобная формулировка может быть без всякого стыда продемонстрирована западным партнерам. Как говорится, никакой политики. Просто налоги платить надо.





Валерий Цепкало – классический госслужащий, хотя и пытается позиционировать себя как делового человека. Не будем забывать, что свою карьеру Валерий Цепкало начал в Министерстве иностранных дел: был послом в США и первым замминистра МИД, а администрация Парка высоких технологий – это государственное учреждение, вокруг которого вращались очень большие негосударственные деньги. Все, что в Беларуси находится на стыке частного и государственного, особенно в крупном и особо крупном размерах, представляет из себя опасность. Я уверен, что на Цепкало есть компромат, достаточный для его уголовного преследования по экономическим статьям – именно на это прозрачно намекал Лукашенко в своем выступлении на МТЗ.





Более того, уже заметен слив компромат через достаточно популярный сайт dev.by, в частности, размещены статьи о строительстве дома Цепкало, о том, что только небольшая часть работ выполнялась по документам, а большая проходила мимо кассы, и то, что Цепкало не выплатил даже официальную часть вознаграждения.





А занимаемый Виктором Бабарико последние 20 лет пост по определению является расстрельным. Сам Виктор Дмитриевич заявил, что весь возможный компромат на него давно собран, и если бы на него что-то было – делу давно дали бы ход. Но проблема в том, что особенностью беларуской политической и экономической системы является то, что компромат собирается всегда, а вопрос о том, дать этому компромату ход или не дать, решается не в соответствии с законом, а исходя из целесообразности. Руководителю такого масштаба при известной ловкости можно предъявить целый спектр обвинений: как упомянутая уже статья 243 УК, так и хищения путем злоупотреблений служебными полномочиями, превышение власти, служебный подлог, служебная халатность и многое-многое другое.





Насколько вероятен такой сценарий? Думаю, достаточно вероятен, судя по реакции властей, и прежде всего первого лица во власти, на последние события и несомненную популярность его политических оппонентов. Чем больший вес и популярность будет набирать тройка альтернативных лидеров, тем большая угроза для каждого из них провести часть своей жизни в местах не столь отдаленных. Причем, как говорил ранее, западной общественности будут предъявлены не политические заключенные, а проворовавшиеся хозяйственники.





Записал Глеб Юрин, Беларуская праўда



