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МВД угрожает гражданам Беларуси достаточным арсеналом средств

МВД Беларуси решило напугать население страны наличием достаточного арсенала средств для «нейтрализации угроз», заявил в эфире белорусского зомбоящика первый замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич.




Он утверждает, что в отношении председателей избирательных комиссий, которые проводили выборы в парламент, и членов их семей уже поступают угрозы.

"То есть, сами комиссии еще не сформированы на нынешние выборы, а угрозы людям и членам их семей уже поступают. В этой связи хочу заявить, что МВД располагает достаточным количеством сил и средств для того, чтобы максимально эффективно нейтрализовать подобные угрозы", -заявил Казакевич.

"Мы констатируем, что ситуация накануне выборов серьезно накаляется. Причем, речь идет ни о каких-то разовых нарушениях общественного порядка или избирательного законодательства», - сказал первый замминистра.

«Зачастую мы видим спланированные, подготовленные акции", - добавил Казакевич.

Вся страна, их тоже видит, г-н Казакевич. А еще их видит весь мир…
АФН
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