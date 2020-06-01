МВД угрожает гражданам Беларуси достаточным арсеналом средств
МВД Беларуси решило напугать население страны наличием достаточного арсенала средств для «нейтрализации угроз», заявил в эфире белорусского зомбоящика первый замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич.
Он утверждает, что в отношении председателей избирательных комиссий, которые проводили выборы в парламент, и членов их семей уже поступают угрозы.
"То есть, сами комиссии еще не сформированы на нынешние выборы, а угрозы людям и членам их семей уже поступают. В этой связи хочу заявить, что МВД располагает достаточным количеством сил и средств для того, чтобы максимально эффективно нейтрализовать подобные угрозы", -заявил Казакевич.
"Мы констатируем, что ситуация накануне выборов серьезно накаляется. Причем, речь идет ни о каких-то разовых нарушениях общественного порядка или избирательного законодательства», - сказал первый замминистра.
«Зачастую мы видим спланированные, подготовленные акции", - добавил Казакевич.
Вся страна, их тоже видит, г-н Казакевич. А еще их видит весь мир…
07:47 01/06/2020
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