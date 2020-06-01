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Павел Усов: Скорее всего "выборы" закончатся в ближайшие дни

Властям придется задействовать силовые ресурсы для того, чтобы погасить волну "подписной революции".


События будут развиваться по сценарию «молчаливых акций» и «протестов тунеядцев», прогнозирует известный политолог Павел Усов. Уже очевидно, что поведение людей вышло за рамки формального «избирательного процесса», даже изоляция Тихановского не изменило ситуации. Это уже открытый протест.

Растягивать игру в «выборы» и «политическую оттепель» на три месяца (и даже на пару недель) опасно и нецелесообразно, особенно если это может привести, по итогу голосования, к Площади. А разгон Площади (или даже площадей) станет весьма затратным для власти (в плане имиджа и ресурсов) действием. Понятно, что в этот тяжелый период (коронакризис, отсутствие широкой поддержки для Лукашенко) для системы, брутальный разгон Площади, будет иметь разрушающий характер. Поэтому, для Лукашенко проще, дешевле немедленно и полностью стерилизовать «выборы», чем потом расправляться с большим протестом. (Отменить или перенести выборы он не сможет – это означает полностью признать свое поражение и нелегитимность).

В свою очередь, без прямого и активного давления и репрессий волна раздражения и недовольства будет стремительно нарастать, как и уверенность населения в том, что режим слабеет. Как мы знаем, Лукашенко более всего опасается улицы, опасается того, что общество поверит в то, что он не контролирует ситуацию. Более того, такие настроения и сомнения могут распространиться и на функционеров системы, (которая пока сохраняет внутреннюю интегральность), что может ее парализовать. А на данный момент мы имеем воодушевленную улицу. Поэтому, предполагаю, что: а). Власти начнут повсеместно демонстрировать силу и проводить зачистку улицы; б). С дистанции будут убраны все кандидаты, которые в той или иной степени могут агрегировать недовольство и сохранить уличную активность; в). В роли альтернативных, но абсолютно безопасных кандидатов могут выступить: Кисель, Канопацкая, Черечень, Дмитриев.
"Белорусский партизан"
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