Беспорядки у Белого дома. В Вашингтоне ввели комендантский час





В столице США Вашингтоне ввели комендатский час по мере того, как проходящие у Белого дома протесты из-за убийства полицейскими Джорджа Флойда переросли в беспорядки. Об этом сообщает CNN.





Комендантский час начнется в 23:00 по местному времени и продлится до 6 утра.









Сейчас протесты сосредоточены в центре столицы, всего в нескольких кварталах от резиденции президента в США. В парке Лафайет зафиксировано несколько пожаров: один у исторической церкви Святого Иоанна, другой – в общественном здании на другом краю парка.





Отмечается, что люди бросают фейерверки и жгут костры из веток, один из входов в парк прегражден горящей лавкой. Полиция пытается вытеснить протестантов из центра Вашингтона, правоохранители применяют перцовые баллончики и слезоточивый газ.





Сотрудников Белого дома, которые придут на работу в понедельник утром, попросили прятать пропуска, проходя мимо деомнстрантов. Входить в здание они смогут через вход для Секретной службы.