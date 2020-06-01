+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Беспорядки у Белого дома. В Вашингтоне ввели комендантский час

Протесты из-за убийства Джорджа Флойда переросли в беспорядки в центре Вашингтона. Парк в нескольких кварталах от Белого дома охвачен пожарами
1 из 3

В столице США Вашингтоне ввели комендатский час по мере того, как проходящие у Белого дома протесты из-за убийства полицейскими Джорджа Флойда переросли в беспорядки. Об этом сообщает CNN.

Комендантский час начнется в 23:00 по местному времени и продлится до 6 утра.


Сейчас протесты сосредоточены в центре столицы, всего в нескольких кварталах от резиденции президента в США. В парке Лафайет зафиксировано несколько пожаров: один у исторической церкви Святого Иоанна, другой – в общественном здании на другом краю парка.

Отмечается, что люди бросают фейерверки и жгут костры из веток, один из входов в парк прегражден горящей лавкой. Полиция пытается вытеснить протестантов из центра Вашингтона, правоохранители применяют перцовые баллончики и слезоточивый газ.

Сотрудников Белого дома, которые придут на работу в понедельник утром, попросили прятать пропуска, проходя мимо деомнстрантов. Входить в здание они смогут через вход для Секретной службы.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Знавец
Лукашенко обречён, будущее -- туманно.
Ольга Карач
Лукашенко опять оскорбил женщин
Никита Ванин
Румасу
Павел Севярынец
НАРОД ПРАЧНУЎСЯ
Анатолий Лебедько
Актуальный Разговор: Выборы 2020 СТАРТ! Бабарико,...
Игорь Драко
Оппозиция: «Я померла! Дайте насладиться»
Алесь Бяляцкі
История: XVIII. ПОМИЛОВАНИЕ «ДЕКАБРИСТОВ» |...


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru