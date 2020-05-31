Андрей Дмитриев солидарен с Бабарико





Недавно он говорил, что невозможно украсть волеизъявление народа. Но если не предпринимать необходимых мер уже сегодня, то кража вполне может произойти. Призываю всех граждан поддержать эту Декларацию о честных выборах.





Но кроме деклараций нужны и действия, поэтому предлагаю всем претендентам организовать единое наблюдение за выборами, а граждан активно присоединиться к наблюдению. Нам нужна солидарность.