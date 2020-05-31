29 мая 2020 г. во время проведения пикета по сбору подписей граждан в поддержку выдвижения в качестве кандидата в Президенты Республики Беларусь Светланы Тихановской, который проходил в г. Гродно, сотрудниками милиции был задержан руководитель инициативной группы, блогер популярного YouTube канала “Страна для жизни” Сергей Тихановский и еще, как минимум 15 граждан, принимавших участие в данном пикете.





По информации журналистов, которые непосредственно присутствовали при проведении пикета и вели онлайн-трансляцию, пикет происходил мирно, без нарушений общественного порядка, в соответствии с требованиями арт. 45.1 ИК Республики Беларусь.





Задержание произошло после явно незаконного вмешательства сотрудников милиции в коммуникацию граждан с руководителем инициативной группы С. Тихановским.

30 мая с телеграмм-канала пресс-секретаря МВД стало известно о возбуждении уголовного дела по факту насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел, участие которым якобы принимал С. Тихановский и другие задержанные. На данный момент известно, что Тихановский и еще семеро задержанных находятся в ИВС г. Минска.





События, предшествовавшие задержанию - заявления действующего главы государства А. Лукашенко во время посещения МТЗ в адрес Тихановского, попытка помешать и создать конфликтную ситуацию на пикете со стороны нескольких женщин, незаконное вмешательство и задержание С. Тихановского сотрудниками милиции, демонстративное падение на землю милиционера и последующая реакция на инцидент государственных СМИ, позволяют сделать вывод о том, что в отношении С. Тихановского могла быть совершена провокация.





Анализ видеозаписей событий и свидетельств очевидцев позволяют сделать выводы об отсутствии оснований для задержания С. Тихановского, перечисленных в УПК Республики Беларусь, что свидетельствует о произвольном и незаконном задержании С. Тихановского.





Стоит напомнить, что это не первый случай преследования С. Тихановского за мирную реализацию им свободы мирных собраний, выражения мнения и распространения и сбора информации.





6 мая этого года С. Тихановский был задержан под г. Могилевом и помещен в ИВС г. Гомеля. Основанием для задержания блогера стало решение суда Советского р - на г. Гомеля об административном аресте, вынесенном еще в январе 2020 г. за участие в акции протеста против т. н. э. углубленной интеграции Беларуси и России, которая происходила 20 декабря 2019 г.





19 мая 2020 г. С. Тихановский постановлением суда Советского р - на г. Гомеля был привлечен к административной ответственности в виде ареста сроком 15 суток. оводом для привлечения от ответственности стало проведение блогером встреч с его подписчиками в г. Орше и Бресте.

Кроме того суд Советского р - на г. Гомеля вынес постановление о 15-ти суточном аресте С. Тихановского за организацию встреч с подписчиками в г. Солигорске и Миорах.

Таким образом общий размер админстрационного взыскания в отношении С. Тихановского на текущий момент составляет 45 суток. По словам С. Тихановского, на него было составлено еще семь протоколов об административных правонарушениях по арт. 23. 34 КоАП за организацию встреч с подписчиками в разных городах Беларуси, что грозит ему долгосрочной изоляцией.





Именно изоляция С. Тихановского непосредственно после объявления выборов Президента Республики Беларусь и препятствование со стороны админстрации ИВС в допуске адвоката, не позволила ему зарегистрировать инициативную группы по выдвижению в качестве кандидата в Президенты Республики Беларусь в установленные избирательным законодательством сроки.





Все перечисленные выше факты позволюят сделать выводы, о наличии политического матива у стороны властей в преследовании С. Тихоновского, направленных на недобровольное прекращение или изменение его публичной деятельности.





Согласно п. 3.1 Руководства по определению понятия “политический заключенный”, утвержденному белорусским правозащитным сообществом на ІІІ правозащитном форуме, лишение свободы в связи с ненасильственным осуществлением свобод, гарантированных международными нормами права в области прав человека, является основанием для признания такой личности политическим заключенным с требованием немедленного освобождения.





Это позволяет нам заявить, что уголовное преследование С. Тихановского является политическомотивированным, а сам С. Тихановский политическим заключенным.





В связи с этим, мы представители белорусских правозащитных организаций, требуем от властей Беларуси:





* Немедленного освобождения С. Тихановского и прекращения уголовного преследования в отношении него;

* Освобождения и прекращения уголовного преследования в отношении других задержанных за участие в пикете 30 мая 2020 г. граждан, если они непосредственно не совершали насильственных действий в отношении сотрудников милиции.





Правозащитный центр "Весна";

РПОО " Белорусский Хельсинкский комитет”;

РОО “Правовая инициатива”;

ППУ " Офис по правам людей с инвалидностью”;





ПУ "Белорусский документационный центр»





РОО "Правовая инициатива "Белорусский ПЕН-центр:





Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве " Хьюман Константа”