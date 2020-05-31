Где сейчас активисты, неизвестно. Номер Максима Винярского недоступен.





Несколькими часами ранее во время пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской в центре столицы задержали активиста Дениса Урбановича. Связи с ним тоже нет.





Членов инициативной группы Светланы Тихановской и активистов задержали также в других городах.





31 мая в Минске и Бресте прошли пикеты по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихоновской. «Белсат» провел стрим с мест событий.







