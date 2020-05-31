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После пикетов по сбору подписей за Светлану Тихановскую задержали еще 4-х активистов

«Белсату» стало известно о задержании милиционерами активиста Максима Винярского, Андрея Войнича, Виталия Тригубова и водителя автомобиля, в которой они возвращались с акции. В их автомобиле находилась звукоусиливающая аппаратура.

Где сейчас активисты, неизвестно. Номер Максима Винярского недоступен.

Несколькими часами ранее во время пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской в центре столицы задержали активиста Дениса Урбановича. Связи с ним тоже нет.

Членов инициативной группы Светланы Тихановской и активистов задержали также в других городах.

31 мая в Минске и Бресте прошли пикеты по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихоновской. «Белсат» провел стрим с мест событий.
ДР/МВ belsat.eu
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