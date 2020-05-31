Светлана Калинкина: Неженский вопрос

А почему?





Потому что при президенте-женщине наша страна никогда бы не вышла в мировые лидеры по количеству заключенных? И государство не ломало бы судьбы тысяч и тысяч людей жестокими, несправедливыми, неадекватными приговорами, упаковывая в тюрьмы и колонии без разбора и без жалости. И не довела бы матерей и жен этих заключенных до голодовок, пикетов, писем с мольбой о помощи и к Патриарху в Москву, и к папе в Рим.





Потому что при президенте-женщине была бы наконец решена проблема больных детей – хотя бы больных детей! – тех, которых не может вылечить наша медицина, но которым могут помочь лучшие клиники мира. Чтобы каждая белорусская мама знала, что если, упаси Боже, случится беда, не придется сходить с ума, рвать на себе волосы, бросаться по знакомым и незнакомым, умоляя помочь деньгами для спасения ребенка. Чтобы каждая мама знала, что лечение оплатит государство. Что государство сделает для этого все возможное. Ведь если есть деньги на «рождественские турниры», сомнительные фестивали и парады, то должны найтись деньги и на лечение детей.





Белорусы не выбрали на президентство женщину, потому что женщине свойственно сглаживать конфликты, искать компромисс, а не делить общество на своих и чужих, натравливая друг на друга? Ведь она воспринимала бы как горе, беду, позор ситуацию, когда одни белорусы лупят дубинками других белорусов только за то, что у тех – другое мнение. Ведь она не кричала бы в азарте «Ату!», «Фас!», «Бей!». Она бы искала возможность избежать конфликта, не допустить обострения.





Белорусы не захотят женщину-президента, потому что между Ледовым дворцом и больницей женщина выбрала бы больницу?





Между новыми резиденциями и обновлением школ выбрала бы школы.





Между тем, кого поддерживать-спортсменов или стариков – выбрала бы стариков.





Белорусы не выбрали бы женщину президентом, потому что она не поссорилась бы со всеми соседями. Сто раз подумала бы, прежде чем впутываться в авантюры вроде БелАЭС. И не проводила бы парад в эпидемию, рискуя жизнями…





Да самое простое возьмем: с кем бы президент-женщина приходила на публичные мероприятия, кого бы садила рядом с собой? Молоденький эскорт? Никогда! Не позорила бы ни себя, ни свою должность! На спортивных мероприятиях она бы выразила уважение заслуженным спортсменам, на культурных – деятелям искусства, на общественно значимых – лидерам мнений, людям, которые многое сделали для этого государства.









Уважать! Это вообще ключевое слово. Ведь прежде чем делать заявления от имени народа, нужно вернуть эт у народу право о выбирать, нужно уважать его мнение. И это не про мужское или женское – но это точно не про Лукашенко.





Считается, что у мужчин и женщин – разное свойство памяти. Мужчины неприятное не помнят, просто стирают из головы, а женщины помнят все. Так вот я помню, как в 1996 году, когда Лукашенко переписывал Конституцию под себя, он, приложив руку к груди, клялся, что широкие полномочия ему нужны ВРЕМЕННО. Что у судов, у парламента, у людей он отбирает полномочия и права не навсегда, а только на короткий срок. Пока будет поднимать страну с колен.





Это временное затянулось на 24 года. Дети выросли. Страну так и не поднял.





Но сегодня Лукашенко уже говорит, что не быть в Беларуси женщине президентом, поскольку наша Конституция написана «под мужика». Во-первых, чушь! Во-вторых, верни то, что отобрал в 1996 году, и будет у нас нормальная Конституция! В-третьих, в стране, где Конституция написана «под мужика», невозможно жить. Просто невозможно жить!