Виктор Бабарико представил Декларацию о честных выборах

Текст декларации таков:





«Я, гражданин Республики Беларусь. И я действительно имею право избирать и быть избранным.





И по Конституции, и по совести.





Утверждать, что я за кого-то проголосую или не проголосую, имею право только я. Я не хочу, чтобы в отношении моего возможного выбора делались заявления, дискриминирующие людей по гендерному, национальному или профессиональному признаку.





Я хочу и имею право на честные выборы, свободные от непорядочного и провокационного поведения.





Я могу и должен сделать всё, чтобы обеспечить своё право на выбор. Я не хочу, чтобы меня принуждали голосовать или ставить за кого-то подпись. Не хочу слышать оскорблений или угроз в сторону претендентов на должность Президента и не хочу видеть реализацию этих угроз, особенно с помощью правоохранительных органов. Я не хочу слышать голословных обвинений претендентов в преступлениях или нарушениях: если это правда, я хочу, чтобы все известные факты о правонарушениях немедленно передавались в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел или отказа в регистрации кандидата в президенты.





Я знаю, что мой долг перед обществом — сообщать о нарушениях прав на честный выбор.





Я понимаю свою ответственность и не допущу нечестных выборов и незаконного поведения ни в отношении себя, ни в отношении своих друзей, родных и знакомых.





Я знаю, что долг общества, и мой личный долг — поддержать каждого порядочного гражданина, который сказал правду и столкнулся с преследованием.





Каждый имеет право на безопасность, и не должен беспокоиться за свою жизнь или жизнь своих близких при реализации избирательных прав.





Что лично я могу и должен сделать?





Сообщить





— если мое начальство просило меня в рабочее время оставить за кого-то подпись;





— о любом факте принуждения (угроза увольнением, лишением премии, плохой оценкой и т.п.) с целью повлиять на мои избирательные права;





— о любом факте подкупа (предложение премии, повышения, места в общежитии и т.п.) с целью повлиять на мои избирательные права;





— о случаях искажения государственной статистики, сокрытия от общества правдивых данных о ситуациях, угрожающих безопасности, в том числе о санитарной ситуации.





Помочь своими действиями и временем





— поддержать подписью по моему выбору всех лиц, выдвигаемых в кандидаты в Президенты;