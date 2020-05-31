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Светлане Тихоновской до сих пор не говорят, где находится ее муж

Потенциальная кандидат в президенты рассказала belsat.eu, что ей до сих пор официально не сообщили местонахождение Сергея Тихановского, задержанного в пятницу в Гродно.




Ранее правозащитники сообщали, что Сергей Тихановский и семеро его соратников были этапированы из Гродно в Минск и помещены в ЦИП на Окрестина. Однако Светлана Тихановская говорит, что ей точно ничего не известно.

«Мне на данный момент никто из органов не сообщил, где находится мой муж. Я пытаюсь каким-то образом об этом узнать. Еще 29 мая я заявила в Первомайский РОВД об исчезновении человека. До сих пор мне официально не дали ответа. Об Окрестина я узнаю из СМИ. Я сегодня туда звонила, но мне отказались предоставить информацию», – сказала она.

О задержаниях членов своей инициативной группы, которые произошли сегодня утром, Светлана говорит:

«Я нахожусь просто в постоянном шоке от происходящего».

Сама она сейчас дома, потому что волнуется за своих маленьких детей, и если ее задержат – их не с кем будет оставить.

Светлана Тихановская также отметила, что пока не собирается принимать участие в своих пикетах.
КА/ИР belsat.eu
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