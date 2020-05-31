В Минске задержан лидер “Молодого фронта” Денис Урбанович
В Минске недалеко от Комаровского рынка, где 31 мая проходят избирательные пикеты, людьми в штатском был задержан лидер молодёжной организации "Молодой фронт" Денис Урбанович, его местонахождение сейчас неизвестно.
Денис Урбанович / nn.by
Про это Еврорадио сообщил юрист правозащитного центра "Весна" Алексей Лойко. Также, по информации правохзащитников, на связь перестала выходить активистка Ирина Цап, передает "Еврорадио".
31 мая в Минске был брутально задержан Николай Статкевич. Автомобилю, в котором оппозиционный политик вместе с женой ехал на Комаровку, прямо на проезжей части улицы Маяковского преградил путь микроавтобус. Люди в штатском вырвали из машины ключ зажигания и вытащили Статкевича. По информации "Весны", сейчас он находится в изоляторе временного содержания на Окрестина.
Сегодня белорусы в разных городах страны становятся возле пикетов выдвиженки в президенты Светланы Тихановской. Такая солидарность вызвана задержанием руководителя инициативной группы Светланы — её мужа и популярного блогера Сергея Тихоновского. ТГ-канал "Страна для жизни" сообщает о задержании координаторов инициативных групп Светланы Тихоновской по всей стране.
17:34 31/05/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение