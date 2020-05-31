«Феномен Тихановского», или «Настоящих буйных» мало

Звезда видеоблогера Сергея Тихановского загорелась моментально: его появление везде собирало толпы народу. Тихановского сравнивают с Лукашенко образца 94-го года – они в чем-то схожи между собой даже внешне.





Популярность скромного видеоблогера, который ведет ютуб-канал «Страна для жизни», уже назвали «феномен Тихановского». Но в чем. Собственно, заключается феномен?





Павлюком Быковским. Беларуская праўда попыталась найти ответ вместе с политическим обозревателем





-Для меня Тихановский остается котом в мешке, потому что он практически не говорит, за что выступает, но рассказывает – против чего выступает. А выступает видеоблогер против Лукашенко.





Для меня это не вполне понятная позиция. Я могу, например, не разделять взгляды Владимира Мацкевича, но понимаю, что он предлагает сделать. Он говорит про переучреждение беларуского государства, что нельзя участвовать в выборах, которые таковыми не являются – позиция понятна. Я понимаю, что предлагают Бабарико или Цепкало, я могу понимать, за что выступает тот или иной оппозиционный претендент, имеющий определенный бэкграунд: интеграция Беларуси в Евросоюз, за сотрудничество Беларуси и с ЕС, и с Россией. Тут все понятно.





В отношении Тихановского ничего не понятно. Непонятно, какую позицию занимает по отношению к России: с одной стороны, поддерживал своим участием, своим каналом протесты против 31-й интеграционной карты в декабре, но его точку зрения на отношения с Россией я не знаю, из его высказываний я этого понять не могу. Собственно, недостаток серьезного разговора и демонстрации своей позиции может стать проблемой для аналитика, но может превратиться в плюс при раскрутке среди населения. Почему? Пока люди не знают ответов на некоторые больные вопросы, они могут придумывать ответы самостоятельно и разрисовывать фигуру так, как хотят. Отчасти это делают все политики, но другие участники избирательной кампании наговорили достаточно, чтобы примерно понимать их позицию. Но позиция Тихановского, который формально играет роль не будущего кандидата, а голоса будущего кандидата, в одном случае заявляет, что не будет сдавать подписи, другой раз говорит – может и сдадим, вызывает вопросы.





Естественное, молниеносное появления Тихановского в марте 2019 года на политической сцене, яркое появление, разумная раскрутка канала, – удивляет в беларуских реалиях, в которых, как пел Высоцкий, «настоящих буйных мало». Вот тут он оказался настоящим буйным, оказался в нужном месте и сумел канализировать подспудные протесты в открытые выступления и смело шел на административные аресты.









Но инцидент в Гродно обернулся уголовным делом, в котором присутствует формальное обвинение в насильственных действиях в отношениях сотрудника милиции. Не уверен, что эти действия будут доказаны, но непонятно, как под уголовным давлением дальше будет работать Тихановский. А внимание Лукашенко к инциденту делает его очень горячим, очень политическим.





Справка. Сергей Тихановский ведет ютуб-канал «Страна для жизни», который имеет 190 тысяч подписчиков.





Известность получил во время антитунеядских протестов в феврале-марте 2019 года.





В мае объявил о своих президентских амбициях, сформировал инициативную группу, но «совершенно случайно» на время подачи документов на регистрацию в ЦИК его бросили на сутки. Сергею Тихановскому отказали в регистрации инициативной группы по чисто формальной причине, но его жена Светлана Тихановская зарегистрировала инициативную группу, а муж выступает в качестве ее руководителя.





29 мая во время очередного пикета в Гродно Сергея Тихановского задержали. Возбуждено уголовное дело за насилие в отношении двух сотрудников органов внутренних дел.











«На площади Советской были задержаны лица, в том числе ранее судимые, неоднократно привлекавшиеся к административной ответственности, которые применили насилие в отношении сотрудников милиции Ленинского РОВД с целью воспрепятствования их законной деятельности. Среди задержанных гомельский блогер Сергей Тихановский», сообщает пресс-секретарь МВД.





Между тем, все видеозаписи инцидента, инициированные заезжей «жрицей любви», свидетельствуют: никакого насилия не было и в помине. Совершена провокация с целью выбить видеоблогера из президентской игры.