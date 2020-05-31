Милиционер лежит на земле во время пикета Тихоновской 29 мая. Кадр из видео





Как оказалось, милиционером на земле оказался старший участковый инспектор общественного пункта охраны порядка №2 (Ленинский район Гродно) старший лейтенант милиции Владимир Козловский, пишет «Свабода»





Что произошло?

Во время суеты на Советской площади, когда гродненцы хотели защитить блогера Сергея Тихановского от «женщин-провокаторов», молодой милиционер оказался на земле. Он лежал, пока к нему не подошли люди в гражданской одежде и не помогли сесть на скамью. Вскоре после этого инцидента Тихановского задержали омоновцы, вместе с ним задержали еще более 10 человек.

Появилось видео, как человек в кожаной куртке аккуратно кладет милиционера на землю. Гродненец Евгений Резниченко рассказал, что это он был в эпицентре событий. По словам Евгения, сотрудник внутренних органов сам упал на него, драки не было. Гродненец просто поддержал участкового, чтобы тот не ляпнулся о землю. 30 мая его задержали.





2020 год, дело Тихановского

30 мая стало известно, что возбуждено уголовное дело за насилие в отношении двух сотрудников внутренних дел, которые госпитализированы. Статья предусматривает до 6 лет лишения свободы. Интернет-пользователи обратили внимание на противоречие. Милиционер, когда упал, лежал почти выпрямленный, а потом, как сидел на скамье, склонился и держался за живот.





Милиционер сидит на скамье после инцидента на Советской площади в Гродно 29 мая. Фото: HrodnaLife





Гродненский портал Hrodna.Life сообщал спустя несколько часов после инцидента, что у милиционера удар передней брюшной стенки, его не госпитализировали. Также к врачам обратился второй якобы пострадавший милиционер, ему госпитализация не требовалась. Однако уже назавтра, 30 мая, МВД сообщило, что оба милиционера лежат в больнице. Как стало известно «Свабодзе», они легли в больницу не сразу после инцидента, а через какое-то время.

Дела Козловского

Гродненцы рассказали «Свабодзе», в каких делах ранее был замечен милиционер Владимир Козловский.





2017 год, дело «Крыгі»





«Крыга» — неформальная культурная площадка Гродно, где проводились выставки, дискуссии, презентации книг. Всего за 8 лет прошло около 100 мероприятий. Это была белорусскоязычная среда. В 2017 году власти выразили недовольство тем, что собственник галереи Юрий Мацко сделал незаконную перепланировку: закрыл гипсокартоном окно и вставил двери в помещения. Позже две комнаты «Крыгі» опечатали и запретили туда вход. В





2018 году «Крыга» закрылась. Ей на смену пришел «Центр городской жизни», который изначально находился в помещении рядом. Когда впервые в «Крыгу» пришла комиссия в составе сотрудников ЖЭС и милиционеров, среди них был и Владимир Козловский.





2017 год, дело философа-анархиста





За месяц до визита комиссии в «Кыгу» в этом же помещении проводилось выступление российского философа-анархиста Петра Рябова. Во время лекции в галерею вошли милиционеры и задержали около 20 человек. Сам Рябов получил 6 суток ареста за мелкое хулиганство и распространение «экстремистской» информации. Других участников встречи вскоре отпустили.









Один из задержанных рассказал, что во время его опроса присутствовал Владимир Козловский. «Водил нас по отделению. По моим наблюдениям, у него [Козловского] была роль прислуги: отведи, приведи. Стоял, молчал», — поделился впечатлениями собеседник.





2017 год, интернет-пикет





После задержания члена ОГП Василия Полякова за то, что он развернул бело-красно-белый флаг после разрешенного митинга, белорусы начали интернет-пикет. Они делали фото с национальным флагом и подписывали его «такие, как Василий». Жительница Гродно Ольга Веремеенко оказалась среди тех, кого вызвали в милицию за участие в акции. Она рассказала «Свабодзе», что ее опрашивал Владимир Козловский.





«Относился уважительно, без негатива. Какой-то отрицательной реакции у меня не вызвал. Да, обычный винтик. Немного нервничал, может, это первые были протоколы на активистов. Говорил, что ему приказали, он тут ни при чем, «вы же понимаете». Сергей [муж Ольги] ему лекцию прочитал, то он старался быстрее все сделать и отправить нас», — рассказывает Ольга.





В итоге Ольгу оправдали по этому административному делу.