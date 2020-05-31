Канопацкая утверждает, что не предлагала Бабарико пост премьера





Она утверждает, что никаких вопросов по объединению в предвыборной гонке ни с Виктором Бабарико, ни с Валерием Цепкало она не обсуждала и обсуждать не собирается.





«Виктора Бабарико и Валерия Цепкало я продолжаю считать достаточно компетентными специалистами, имеющими все шансы занять посты председателя Национального банка и министра промышленности, связи и информатизации соответственно в новом правительстве, которое будет сформировано после моей победы на президентских выборах. Они хорошие менеджеры, но они не политики. Никаких вопросов по объединению в предвыборной гонке ни с Виктором Бабарико, ни с Валерием Цепкало я не обсуждала и обсуждать не собираюсь по причине их бессмысленности», - заявила Канопацкая.





Как пишет tut.by, в телеграм-чате с названием «Анна Канопацкая Chat» появилось сообщение, в котором утверждается, что это она предложила Виктору Бабарико сняться с предвыборной гонки в ее пользу в обмен на пост премьер-министра.





«После сегодняшнего заявления Президента нет смысла скрывать - да, это я предложила Бабарико объединиться и пост премьера. Потому что уверена в своей победе. А назначать премьер-министра мне как новому президенту. Лукашенко прав», - такой пост появился в чате после заявления Лукашенко в минувшую пятницу в цехах МТЗ.





Канопацкая утверждает, что не имеет прав на администрирование чата и уже даже подала заявление в милицию. Вопрос с администрированием тянется еще с парламентских выборов из-за конфликта между Анной и одним из членов ее бывшей команды, который собственно и вел этот чат.





«Как я уже неоднократно поясняла ранее, данным телеграм-чатом, как я предполагаю, управляет и осуществляет на нем публикации мой бывший помощник. У меня есть только один настоящий телеграм-канал. Данные действия он осуществляет исключительно с целью моей дискредитации и причинения мне морального вреда. Никакого отношения ко мне информация, размещаемая в данном телеграм-чате, не имеет. Неоднократные мои обращения в администрацию сервиса Телеграм с требованием о прекращении незаконной деятельности в отношении меня не привели к результату. 8 мая я обратилась с заявлением в МВД Беларуси. Сейчас проводится проверка», - цитирует Канопацкую tut.by.









Однако… информация о том, что именно Канопацкая сделала премьерьское предложение Бабарико появилась сразу после соответствующего заявления последнего еще 25 мая. При этом экс-банкир не сказал, кто ему предложил премьерское кресло, но из его ответа было понятно, что речь не идет о штабе Лукашенко.





«На этапе, когда мы еще кандидаты в кандидаты, не очень понятно, какое объединение... Объединиться для чего? Чтобы всем вместе сдавать? Сдавайте подписи за всех — вот мой посыл к объединению. Ко мне было предложение: давайте объединимся. Говорю: как? Ну вы снимете, а мы вам дадим пост премьер-министра. Замечательное объединение», - сказал 25 мая Виктор Бабарико.





В тот же день телеграм-канале «Трыкатаж» был опубликован пост, который указывал на то, что именно Канопацкая стоит за предложением Бабарико.





«Виктор Бабарико на встрече со своей инициативной группой рассказал, что ему предлагали пост премьер-министра в обмен на снятие с выборов… Зря он повелся на очередную провокацию от Канопацкой. Зря озвучил, на то и был расчет. Ну вот, одним вариантом меньше. Остаются Рудый, Макей, Лис и Крутой», - написал телеграм-канал.







