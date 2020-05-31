Фото Владь Гридин, Радыё Свабода





— Вот это да — знаете, что это за люди на фотографиях? Это жители Гомеля, стоящие в очереди, чтобы поставить подпись за жену блогера, выдвинувшейся в президенты Беларуси, — пишет профессор Чикагского университета и НИИ Высшей школы экономики (Москва). — Блогер этот вообще никто, просто популярность Лукашенко, уже 25 лет удерживающего власть без выборов, упала так низко, что граждане используют любую возможность для протеста. Люди стоят в будний день, при том, что выборов давно никаких нет!





Что привело Лукашенко в эту точку? Конечно, неудачная экономическая политика, приведшая в последнее десятилетие к отставанию от всех соседей…





Если бы Россия не подкармливала Минск, субсидируя, то явно, то неявно, цену на нефть, было бы совсем плохо. До поры до времени Лукашенко помогало то, что наиболее яркие, талантливые граждане — если им было тесно в Минске, имели возможность перебраться в Москву или подальше. Поддерживать популярность среди оставшихся было легче.





По мнению автора, Лукашенко не принял достаточно мер по борьбе с пандемией и провёл парад на 9 мая, в связи с чем многим белорусам пришлось принимать меры самим.





— Что теперь будет? — задается вопросом профессор, и отвечает: — Сложно сказать — власть в авторитарных режимах переходит по разным сценариям. Ещё Макиавелли это отмечал, а с тех пор примеры стали только разнообразнее. Все, например, ждали «жестоких сценариев» в Туркменистане в случае смерти Ниязова (помните, золотая статуя?), а Бердымухамедов (министр здравоохранения!) посадил ниязовских силовиков в тюрьму за неделю и консолидировал власть за месяц. В Узбекистане Каримова сменила какая-то вменяемая, по сравнению с ним, олигархия, но никак не «прямые наследники». И это если сценариев «вмешательства России» не обсуждать.





Ниязов и Каримов — это были вполне сравнимые с Лукашенко деятели. Только вот в отличие от Туркменистана и Узбекистана Беларусь куда более продвинута — и по гражданскому обществу, и по коммуникационным технологиям.





Так что мы эту драму перехода увидим в прямом эфире. Есть и другие индикаторы отличий — похоже, у белорусов накапливается серьёзное отвращение к «вождизму» вообще. Дай-то Бог.









Что писал Сонин о перспективах Лукашенко 10 лет назад







Весной 2011-го в российских «Ведомостях» вышла статья «Правила игры: конец Лукашенко». Тогда профессор писал, что «модель Лукашенко» давно не работает экономически: «После декабрьских выборов он удержался у власти только благодаря контролю над спецслужбами. На пост премьер-министра он был вынужден назначить бесцветного ветерана — любой молодой политик с харизмой и компетентностью для проведения необходимых реформ оказался бы потенциальным конкурентом.





С другой стороны, есть еще некоторое пространство для маневра. Можно занять денег у российского правительства в обмен на какие-то большие уступки, можно пережить девальвацию. Можно, другими словами, немного отдалить конец своего правления».