Николай Статкевич задержан по пути на акцию
Об этом сообщается в социальных сетях.
Власть продолжает зачищать пул протеста. Видео преследования и задержания политика Николая Статкевича опубликовано в телеграмм-канале Nexta.
Правозащитникам "Весны" с утра 31 мая сообщают о задержаниях активистов со всей Беларуси. Напомним, на сегодня были объявлены в разных городах Беларуси в 12:00 пикеты по сбору подписей в поддержку Светланы Тихановской. Милиция задерживает сборщиков подписей за Светлану Тихановскую и активистов "Народнай Грамады".
"Белорусский партизан"
13:16 31/05/2020
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