Как сообщает телеграм-канал "Страна для жизни", утром 31 мая задержаны трое членов инициативной группы Светланы Тихановской. Среди задержанных —Владимир Мороз из Кобрина, Валерий Романович из Пинска, Александр Милюк из Мостов. Первых доставили в местное РОВД. Милюку вручили повестку и отвезли в Следственный комитет в Гродно.





Сообщается, что сотрудники милиции задержали их в качестве свидетелей. По какому делу члены инициативной группы в качестве свидетелей доставлены в милицию и Следственный комитет — не сообщается. Предположительно, это связано с происшествием во время пикета 29 мая в Гродно.





Также "Весне" сообщили, что в Минске задержан активист "Народнай Грамады" Валентин Троцкий. Сотрудники милиции дежурят у дома политика Николая Статкевича. Около 12:30 его задержали люди в штатском по дороге на пикет на Комаровке. Его увезли в РУВД Ленинского района г. Минска.





Ольга Николайчик сообщила, что также задержана активистка "Народнай Грамады" Вероника Мищенко и еще пару человек, у которых была аппаратура для минского пикета.





Правозащитникам сообщили, что в Гродно также задержан Валерий Епифанов. Под домом одной из координаторок инициативной группы в Щучине Анны Романцевич также дежурит милицейская машина. Такая же ситуация сложилась у координатора ИГ Тихановской по Гомелю и Гомельской области.





Утром 31 мая на выезд из Барановичей задержали активистку Тамару Потоцкую. Причина — "непройденный техосмотр". Ее увезли в РУВД в сопровождении пяти милицейских машин с мигалками.





Сообщается, что в Вилейском РОВД с утра находится активист Алексей Сюдак. Заканчилось его 3-часовое задержание. Стало известно, что милиция задержала в Молодечно активиста Алеся Абрамовича.





Список задержанных 31 мая:





Владимир Мороз (Кобрин),





Валерий Романович (Пинск),





Александр Милюк (Мосты),





Валентин Троцкий (Минск),





Вероника Мищенко (Минск),





Валерий Епифанов (Гродно),





Анна Романцевич (Щучин),





Тамара Потоцкая (Барановичи),





Алексей Сюдак (Вилейка),





Алесь Абрамович (Молодечно),





Николай Статкевич (Минск),





еще как минимум три человека.