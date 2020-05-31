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Шрайбман: Хотят залить костер водой, а под руку попадает только бензин

Политический обозреватель – о провокации в Гродно и атрофии фантазии у ее хореографов.


– Вот только написал про нелепые и непредсказуемые ошибки властей, которые всегда происходят при крушении систем, казавшихся незыблемыми. Обычно это называется потерей нюха, – пишет Артем Шрайбман. – Искусственное создание поводов для нейтрализации оппонентов – это, простите за тавтологию, искусство.

Джип, прорывающийся через границу, кадры с оружием у подозреваемых, разбросанные топоры на площади – все это требует времени для верификации.

И когда журналистам становится понятно, что имела место деза, протесты уже рассосались, люди переключились на другое, цель достигнута. И тогда врагов можно даже спокойно выпускать, как было с делом «Белого легиона» в 2017-м.


Но мы живем в 2020 году, провокации должны быть изощреннее, чтобы дать то самое время, пока все в тумане и пока умеренные оппоненты не знают, есть ли доля правда в обвинениях.

В такой ситуации брать минскую проститутку для настолько прозрачной постановки в другом городе через несколько часов после заявлений президента – это интересный симптом атрофии фантазии у хореографов.

Нюха нет, остались рефлексы. Хотят залить костер водой, а под руку попадает только бензин. Все как по учебнику.
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