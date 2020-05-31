



– Вот только написал про нелепые и непредсказуемые ошибки властей, которые всегда происходят при крушении систем, казавшихся незыблемыми. Обычно это называется потерей нюха, – пишет Артем Шрайбман. – Искусственное создание поводов для нейтрализации оппонентов – это, простите за тавтологию, искусство.





Джип, прорывающийся через границу, кадры с оружием у подозреваемых, разбросанные топоры на площади – все это требует времени для верификации.





И когда журналистам становится понятно, что имела место деза, протесты уже рассосались, люди переключились на другое, цель достигнута. И тогда врагов можно даже спокойно выпускать, как было с делом «Белого легиона» в 2017-м.









Но мы живем в 2020 году, провокации должны быть изощреннее, чтобы дать то самое время, пока все в тумане и пока умеренные оппоненты не знают, есть ли доля правда в обвинениях.





В такой ситуации брать минскую проститутку для настолько прозрачной постановки в другом городе через несколько часов после заявлений президента – это интересный симптом атрофии фантазии у хореографов.





Нюха нет, остались рефлексы. Хотят залить костер водой, а под руку попадает только бензин. Все как по учебнику.