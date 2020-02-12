Политзаключенный Никита Емельянов переведен на строгий режим тюремного заключения
Политзаключенный анархист Никита Емельянов переведен на строгий режим тюремного заключения.
Об этом сообщают его соратники из dissidentby, пишет "Новы Час".
Сообщается, что суд, вынесший такое решение, состоялся сегодня — 29 мая 2020 года.
Напомним, 12 февраля 2020 года суд Советского района Минска осудил 19-летних анархистов Никиту Емельянова и Ивана Комара на семь лет лишения свободы каждого в колонии усиленного режима.
Их осудили за две акции: Никита Емельянов бросил лампочку с красной краской в здание Мингорсуда, где в тот день должен был начаться суд на Дмитрием Полиенко. А позже дважды бросал "коктейль Молотова" в дверь изолятора на улице Володарского в Минске. Иван Комар в этот момент был в сквере по соседству.
Свой поступок анархисты объяснили тем, что они выступают против преследования политических заключенных. Обоих признали виновными по четырем статьям Уголовного кодекса: статья 341, часть 1 статьи 14, Часть 2 статьи 218, часть 2 статьи 295-3.
Никита Емельянов — активист анархистского движения, осужденный 12.02.2020 года судом Советского района г. Минска к 7 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. 27 марта Мингорсуд по апелляционной жалобе уменьшил срок Никите Емельянову – до 4 лет колонии усиленного режима.
Заявление о признании политзаключенным
Хронология преследования
Правовое обоснование позиции «Весны» по уголовному делу Никиты Емельянова и Ивана Комара
Адрес для писем Никите Емельянову: Исправительная колония-2, ул. Сикорского, д. 1, г. Бобруйск, 213800
12:47 31/05/2020
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