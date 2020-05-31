За полчаса до начала пикета у входа на Комаровку стали собираться люди. Пока члены инициативной группы Тихановской собирали палатки, к столу сборщиков подписей выстроилась очередь порядка 80 человек. Люди обсуждают задержание Сергея Тихановского и успеет ли Светлана собрать необходимые 100 тысяч подписей, пишет TUT.BY





— Так и будем теперь каждое воскресенье приходить, стоять тут. Мне звонит знакомая, получила зарплату, спрашивает: как жить? Кошмар, что творится, — говорит подруге женщина.





— Эти подписи никакой роли не играют. Важно — выйти, выйти сюда. Главное, чтобы мы тут были, чтобы хотя бы одна четвертая часть Минска вышла, — обсуждают мужчины в очереди.





— Вы за Тихановскую стоите?





— Тут все за нее стоят.





Рядом с палаткой Тихановской стоит пикет по сбору подписей за Валерия Цепкало. Очереди нет, но люди активно подходят подписываться.





— О, можно и за Цепкало, это хорошо, — говорит женщина. — Мы же можем хоть за всех подписаться, это голосовать потом можно за одного. Хорошо, что все тут, в одном месте.





За десять минут очередь к пикету Тихановской растянулась от входа на рынок до Дома мебели, и люди продолжают подходить.













Что произошло на пикете в Гродно

Напомним, 29 мая, в Гродно во время пикета по сбору подписей задержали блогера Сергея Тихановского и еще девять человек. Тихановский шел среди людей, когда его за рукав стала хватать женщина с криками: «Сергей, подождите». Ее смогли оттеснить сторонники Тихановского. Сам блогер назвал ее провокатором.





Тут же на площади появились два милиционера, один из них представился участковым инспектором. Бросавшаяся на Тихановского женщина стала жаловаться, что тот отказался отвечать на ее вопросы. Милиционеры пытались задержать Тихановского, толпа стала оттеснять блогера от них. В какой-то момент один из правоохранителей оказался на асфальте. Тут же послышались милицейские свистки. Люди стали советовать: «Сергей, уходи», но Тихановский спокойно отвечал, что ничего не нарушает.





Тут же на площади появились омоновцы, которые и задержали блогера. Задержанных отвели в микроавтобус. Люди пытались не дать ему уехать, в толкотне даже выломали дверцу, но милиции удалось увезти блогера.





Александр Лукашенко днем 29 мая высказался о некой конфликтной ситуации с милицией. Можно предположить, что речь идет об инциденте в Могилеве 5 мая, когда к микроавтобусу команды «Страны для жизни» горожане не подпустили силовиков. Однако тогда никакого физического контакта между сотрудниками милиции и местными жителями не было.





— Недавно мне пресс-секретарь доложила: милиционера оскорбил (участник пикета. — Прим. пресс-службы президента), когда ему сделал замечание. Они приезжают крутые, на джипах все — по 10−12 машин. В чужой город приехали, выстроились и пошли по площадям, улицам. На этого пацаненка (сотрудника милиции. — Прим. пресс-службы президента) навалились. Он, наверное, только в этом году пришел на работу, чей-то же ребенок. Что ты на него накатываешь. И потом, рисковые люди, я бы на их месте с милицией поаккуратнее был. Это же корпоративный народ. Найдет возможность, так ответит. Мне уже нелегко приходится, сдерживая их. Нарываются. Провокация — это лучшая реклама. Они это так понимают, — сказал Лукашенко.





Что сказала милиция?

«29 мая в Гродно на площади Советской были задержаны лица, в том числе ранее судимые, неоднократно привлекавшиеся к административной ответственности, которые применили насилие в отношении сотрудников милиции Ленинского РОВД с целью воспрепятствования их законной деятельности. Среди задержанных гомельский блогер Сергей Тихановский. Двоим милиционерам причинены телесные повреждения различной степени тяжести, они в настоящее время госпитализированы. Следователями возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел», — сообщили днем 30 мая в МВД.





В Уголовном кодексе есть ст. 364 «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел». Максимальная санкция по ней — лишение свободы на срок до шести лет.





Вечером 30 мая Сергея Тихановского и еще семь задержанных перевели в Минск в ИВС на Окрестина.





Кого задержали

Список задержанных вместе с Сергеем Тихановским в милиции не огласили. По данным лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», задержаны не менее 15 человек.



