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Дмитриев: С Тихановским произошел первый случай принуждения кандидата к ответу

Участник президентской гонки Андрей Дмитриев расценивает как провокацию ситуацию с задержанием блогера Сергея Тихановского и отмечает, что это первый в истории Беларуси случай «принуждения кандидата к ответу избирателю».



«Это провокация, а задержание было незаконным. Видео, которое гуляет по интернету, не позволяет сомневаться в том, что Сергей Тихановский не нарушал закон. И это первый в истории Беларуси случай «принуждения кандидата к ответу избирателю», - написал Дмитриев в Фейсбук.

«Сотрудники милиции держат за руки Тихановского, не желающего разговаривать с навязчивой дамой, словно бы он в соответствии с Гражданским кодексом обязан вступать в диалог с любым человеком на улице. У Сергея, как и у всех граждан Беларуси, в соответствии с Конституцией есть право выражать свою позицию, говорить правду и обсуждать будущее страны. Никто не может быть за это задержан и наказан», - отметил лидер движения «Говори правду».

По его мнению, «сотрудники милиции своими действиями не только помешали реализации Тихановским конституционного права, но и дискредитировали избирательный процесс и себя».

«Мы не должны мириться с ложью и хамством, которые рядятся в форму правоохранителей, а на самом деле попирают закон», - заявил Дмитриев.
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