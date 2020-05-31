







«Это провокация, а задержание было незаконным. Видео, которое гуляет по интернету, не позволяет сомневаться в том, что Сергей Тихановский не нарушал закон. И это первый в истории Беларуси случай «принуждения кандидата к ответу избирателю», - написал Дмитриев в Фейсбук.





«Сотрудники милиции держат за руки Тихановского, не желающего разговаривать с навязчивой дамой, словно бы он в соответствии с Гражданским кодексом обязан вступать в диалог с любым человеком на улице. У Сергея, как и у всех граждан Беларуси, в соответствии с Конституцией есть право выражать свою позицию, говорить правду и обсуждать будущее страны. Никто не может быть за это задержан и наказан», - отметил лидер движения «Говори правду».





По его мнению, «сотрудники милиции своими действиями не только помешали реализации Тихановским конституционного права, но и дискредитировали избирательный процесс и себя».





«Мы не должны мириться с ложью и хамством, которые рядятся в форму правоохранителей, а на самом деле попирают закон», - заявил Дмитриев.