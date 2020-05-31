Заработок президента: Зеленский отчитался о доходах семьи за 2019 год









На сегодняшний день 1 гривна "стоит" 0.037 долларов США.





В пресс-службе отмечают, что с мая 2019-го Зеленский не занимается предпринимательской деятельностью. На посту главы государства с мая по декабрь прошлого года он получил 208 787 грн зарплаты.





Семья президента также выручила 4,4 млн за продажу недвижимости в центре Киева, 3,2 млн за сдачу в аренду квартиры в Великобритании, 246 000 за продажу всех 12 украинских компаний семье Сергея Шефира, первого помощника и бывшего бизнес-партнера Зеленского.





У Зеленских есть дом в Иванковичах Киевской области за 800 000 гривень и в Италии за 88,5 млн гривень. Они владеют недвижимостью в Киеве стоимостью более 22 млн. Супруга президента также имеет квартиру в Ялте на территории временно оккупированного Крыма за 1,3 млн. Она была куплена в 2013 году, до оккупации полуострова Россией.





Пара владеет семью элитными наручными часами, стоимость которых не указана.





Зеленский остается собственником значительного количества торговых марок. В частности он заработал 5,4 млн роялти за использование ТМ "Вечерний Квартал" и "Рассмеши Комика". Помимо того, в 2019-м зарегистрированы две торговые марки "Слуга народа" на его имя.





Также семья президента получила выплату 5,1 млн в рамках погашения стоимости облигаций внутреннего госсзайма (ОВГЗ) и купила еще ОВГЗ на 5,2 млн.





Зеленский потратил 11,5 млн как взнос в избирательный фонд кандидата в президенты и 567 875 на оплату консультативных услуг компании PricewaterhouseCoopers.





Весной 2019-го он избавился от акций компании Green Family LTD, а также всех четырех торговых марок, зарегистрированных в РФ. Также президент лишился корпоративных прав в иностранных компаниях Vilhar Holdings Limited и Aldorante Limited.





Отмечается, что за отчетный период зафиксирован рост зарплаты жены и уменьшение зарплаты и доходов от предпринимательской деятельности самого Зеленского. В пресс-службе также подчеркнули, что поездка главы государства в Оман оплачивалась за счет жены и, по закону, она не подлежит декларированию.