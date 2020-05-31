США намерены расширить формат G7, чтобы обсудить «будущее КНР»













По ее словам, саммит сведет всех союзников США для обсуждения будущего для КНР.





Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что намерен перенести проведение саммита «Большой семерки» с июня на сентябрь и пригласил к участию в нем Россию, Индию, Австралию и Южную Корею.