США намерены расширить формат G7, чтобы обсудить «будущее КНР»
Директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фара заявила, сто Вашингтон намерен расширить список участников саммита G7 для того, чтобы обсудить будущие взаимоотношения членов-государств с Китаем.
По ее словам, саммит сведет всех союзников США для обсуждения будущего для КНР.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что намерен перенести проведение саммита «Большой семерки» с июня на сентябрь и пригласил к участию в нем Россию, Индию, Австралию и Южную Корею.
08:31 31/05/2020
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