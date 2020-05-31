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Задержанных в Гродно перевезли в Минск. Они проходят по уголовному делу

Как сообщила "Весне" Светлана Тихановская, стало известно, что восемь задержанных вечером 29 мая в Гродно, в том числе ее мужа блогера Сергея Тихановского, перевезли из гродненского изолятора в Минск.



Возбуждено уголовное дело по факту статьи 364 Уголовного кодекса за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел. Сейчас задержанные находятся в изоляторе временного содержания на Окрестина.

Напомним, что инцидент в Гродно был заснят на видео. Тихановский и его команда, вероятнее всего, попали под провокацию силовых структур. Александр Лукашенко рассказал об инциденте как о состоявшемся факте за несколько часов до  произошедшего. 
"Белорусский партизан"
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