Задержанных в Гродно перевезли в Минск. Они проходят по уголовному делу
Как сообщила "Весне" Светлана Тихановская, стало известно, что восемь задержанных вечером 29 мая в Гродно, в том числе ее мужа блогера Сергея Тихановского, перевезли из гродненского изолятора в Минск.
Возбуждено уголовное дело по факту статьи 364 Уголовного кодекса за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел. Сейчас задержанные находятся в изоляторе временного содержания на Окрестина.
Напомним, что инцидент в Гродно был заснят на видео. Тихановский и его команда, вероятнее всего, попали под провокацию силовых структур. Александр Лукашенко рассказал об инциденте как о состоявшемся факте за несколько часов до произошедшего.
"Белорусский партизан"
08:03 31/05/2020
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