Виктор Бабарико: 75 тысяч подписей









Напомним, что для регистрации кандидатом в президенты достаточно 100 тысяч подписей. Однако самый популярный в интернете претендент на президентское кресло ставил себе планку в миллион подписей. До намеченного пока далеко.





Сегодня Виктор Бабарико намерен обратиться в СМИ, а в понедельнк -- в Центризбирком с обращением о нарушении избирательного законодательства уже на начальном этапе выборной кампании. Как известно, один из претендентов начал свою кампанию с запугивания и очернения оппонентов. И фамилию этого претендента знают все. Бабарико видит в этом нарушение закона и намерен заставить ЦИК реагировать.